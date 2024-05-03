Бизнесмены Гонконга вынуждены закрывать магазины

48-летний Джеки Юй открыл в Гонконге свой японский сувенирный магазин более десяти лет назад. Тогда туристический..

48-летний Джеки Юй открыл в Гонконге свой японский сувенирный магазин более десяти лет назад. Тогда туристический и торговый район Монг-Кок был шумным центром, заполненным киосками и уличной едой.

Сегодня же некоторые районы изо всех сил пытаются остаться на плаву из-за ряда факторов: повальной эмиграции местных жителей, а также того, что многие едут за покупками в Японию или материковый Китай.

Юй говорит, что ему пришлось принять печальное решение закрыть свой магазин и перейти на онлайн-продажи.

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[Джеки Юй, владелец магазина]:

«Мне хочется плакать, когда я говорю об этом, потому что я занимаюсь этим бизнесом уже долгое время и мне очень не хочется его оставлять. Но выбора нет. Общая (экономическая) ситуация вынудила меня это сделать, потому что, если я не закрою магазин, у меня просто не будет денег, чтобы платить за аренду».

Гонконг когда-то был магнитом для богатых гостей из материкового Китая. Теперь же он с трудом восстанавливается после пандемии COVID-19. Ситуацию усугубляют высокая арендная плата и нехватка рабочей силы.

Кроме того, люди массово эмигрируют из-за ужесточения политики администрации, на которую всё большее влияние оказывает компартия Китая. В частности из-за закона о нацбезопасности, который позволил властям преследовать оппозицию, диссидентов и правозащитников.

Наконец, после того как Гонконг открыл границу с Китаем в прошлом году, Совет по туризму зафиксировал сокращение числа посетителей с материка на 63% по сравнению с 2019 годом до пандемии.

[Джеки Юй, владелец магазина]:«После завершения пандемии и открытия границ наш бизнес стал фактически хуже, чем во время пандемии. Объёмы продаж сократились вдвое. Главная проблема в том, что многие из наших старых клиентов эмигрировали».

Сокращаются и доходы от однодневных туристов, посещающих Гонконг. В 2023 году они тратили на 36% меньше, чем было до пандемии в 2020-м.

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