В этом приюте нашли кров и заботу сотни бездомных кошек и собак. Находится он в иорданском..

Приют для животных в Иордании спасает сотни собак и кошек

В этом приюте нашли кров и заботу сотни бездомных кошек и собак. Находится он в иорданском городе Мадаба. Называется «Молчаливые друзья животных».

Основала приют активистка Рим Зиад. Раньше вместе с другими защитниками животных она подкармливала бродячих собак и кошек, а также организовывала их лечение. Постепенно животных становилось всё больше, поскольку люди продолжают выгонять питомцев на улицу.

При этом некоторые собаки ведут себя агрессивно, пугая прохожих.

[Рим Зиад, основательница приюта]:

«Поэтому мы подумали о том, чтобы найти такое место, куда можно поместить спасённых животных, которых, к сожалению, бросили владельцы и которым теперь негде жить».

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Бродячих собак и кошек привозят со всех регионов страны. Сначала животных помещают на двухнедельный карантин.

[Мустафа Туани, ветеринар]:

«Этот период изоляции очень важен. Если у животного есть инфекционные заболевания, то симптомы проявятся. Таким образом, во-первых, мы сможем его вылечить, а во-вторых, оградим от него остальных животных, чтобы они не заразились».

В приюте выполняют ещё одну очень важную работу – ухаживают за собаками-инвалидами, у которых парализованы задние лапы.

[Мустафа Туани, ветеринар]:

«Проблема в том, что эти собаки не могут нормально передвигаться. Это значит, что они волочат тело за собой. В итоге у них постоянно появляются раны, которые превращаются в язвы. В них может попасть инфекция, что станет серьёзной угрозой для жизни. За такими собаками нужен особый уход».

Приют открылся в декабре прошлого года. Сейчас здесь живут более 400 собак и почти 300 кошек. Число питомцев постоянно меняется, поскольку некоторым находят новых хозяев. Также в приют постоянно поступают новые спасённые животные.

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