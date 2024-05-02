Экипаж МКС поделился впечатлениями от пребывания на орбите Земли

Астронавты НАСА Джанетт Эппс и Майкл Барратт прибыли на Международную космическую станцию 5 марта. Они заменили экипаж из США, Дании, Японии и России, который находился там с августа.

Здесь во время своей полугодовой миссии они будут наблюдать за прибытием нового космического корабля НАСА. Капсула Boeing Starliner с лётчиками-испытателями на борту должна прибыть на МКС через несколько дней.

Майкл Барратт – врач. Для него это уже третья миссия. Он старейший астронавт, работающий полный рабочий день в космосе. 16 апреля ему исполнилось 65 лет. Он говорит, что во время стыковки обращать внимание будут на каждую мелочь.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Майкл Барратт, астронавт НАСА]:

«Мы будем учитывать каждую деталь, связанную со сближением и стыковкой, будем обращать внимание на каждый аспект. Такие же процедуры и меры предосторожности мы применяем к любому летательному аппарату. Только в этот раз волнения будет больше, ведь это совершенно новый корабль».

Астронавт НАСА Джанетт Эппс из штата Нью-Йорк – вторая чернокожая женщина, прибывшая на МКС для длительной миссии.

До того как стать астронавтом в 2009 году, она работала в Ford Motor и ЦРУ. Говорит, что много лет ждала возможности оказаться в невесомости.

[Джанетт Эппс, астронавт НАСА]:«Есть так много вещей, которые поразили меня. Например, ощущение невесомости в космосе. Это больше всего впечатлило. Ты просто плывёшь и чувствуешь, что это естественно, естественное состояние. Но самым захватывающим было увидеть планету отсюда. Это просто захватывает дух: её положение в космосе, чернота вокруг неё, всё это. И ты просто говоришь: «Ого, это наш дом, а вокруг ничего нет. Нам действительно нужно заботиться о нашей планете»».

Эппс и Барратт вернутся на Землю в сентябре.

Между тем, планы НАСА по высадке человека на Луну откладываются. Недавно миссию перенесли с 2025 на 26-й год.

Короткая ссылка на эту страницу: