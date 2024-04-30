В Московском зоопарке открыли уличный вольер для юной панды Катюши

Новый этап наступил в жизни панды Катюши, которая уже успела стать любимицей публики в Московском зоопарке...

Новый этап наступил в жизни панды Катюши, которая уже успела стать любимицей публики в Московском зоопарке. Маленькая самка и её мама Диндин теперь могут выходить в открытый вольер. Сама Катюша это событие проспала. Но гости зоопарка всё равно рады встрече с ней.

[Евгения, гостья зоопарка]:

«Очень миленькая, хорошенькая. Правда, спит, и мордочку не видно. С удовольствием пришли посмотреть на неё».

Открытый вольер тщательно подготовили, учитывая рекомендации специалиста.

[Светлана Акулова, директор Московского зоопарка]:

«Все лазалки проверены, все конструкции проверены. Так как она очень любит кататься и спускаться с горки, добавлена горка ещё одна. Также бассейн мы немножко изменили, сократили уровень воды. Но для Диндин тоже оставили, так как там неравномерное дно, будет возможность и у Катюши поплавать, и у Диндин тоже охладиться в воде».

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Катюша – первая панда, родившаяся в России. Она появилась на свет восемь месяцев назад. Пока питается молоком мамы, но уже обращает внимание на бамбук и морковку.

Катюша сможет оставаться с Диндин до года. Потом ей понадобится отдельный вольер. В Московском зоопарке его нет. Поэтому молодая панда либо уедет в Китай, либо её отдадут в аренду зоопарку в другой стране.

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