Вдохновили наука и природа: 17 необычных скульптур представили в Садах Кью в Лондоне

Тихие уголки Садов Кью в Лондоне – прекрасное место для спокойной прогулки и размышлений. А теперь..
Дата загрузки: 2024-05-03
В разных уголках парка пристроились 17 скульптур из нержавеющей стали и бронзы. Создал их художник Марк Куинн. А вдохновляли его учёные-ботаники из Садов Кью. Они рассказали скульптору о растениях, из которых делают лекарства от рака и других болезней.[Марк Куинн, художник]:
«Мне нравится, как скульптуры гармонируют с парком. Нравится то, что они задуманы здесь и представлены тоже здесь. Они как бы родились в своём мире. И это очень красивое место. И поскольку в отражении заключено много интересного, видишь вдвойне и даже втройне больше этой красоты. Для меня это просто прекрасная целостная презентация».
Одна скульптура посвящена куркуме. В её целебные свойства верили с древности. Ещё один экспонат вдохновлён тихоокеанским тисом. Из его коры получали таксол, или паклитаксел – препарат для лечения рака. Из-за интенсивной вырубки эти деревья оказались под угрозой, поэтому учёные нашли другой источник таксола.[Мелани-Джейн Хоуз, биохимик]:
«Они обратили внимание на другой вид – тис ягодный, который растёт в Европе. Аналогичное химическое вещество содержится в листьях. Таким образом, можно поступать рациональнее – собирать листья, не срубая деревья, а затем в лаборатории получать таксол».
Ещё несколько скульптур вдохновлены растениями из знаменитого Пальмового дома.
Сотрудники Садов Кью надеются, что выставка привлечёт в парк больше гостей и обогатит их знания о природе. Скульптуры будут выставлены до конца сентября.
Короткая ссылка на эту страницу: