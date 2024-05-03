Вдохновили наука и природа: 17 необычных скульптур представили в Садах Кью в Лондоне

Тихие уголки Садов Кью в Лондоне – прекрасное место для спокойной прогулки и размышлений. А теперь..

Тихие уголки Садов Кью в Лондоне – прекрасное место для спокойной прогулки и размышлений. А теперь поводов для них станет ещё больше. Выставка необычных скульптур навевает мысли о ценных дарах природы.

В разных уголках парка пристроились 17 скульптур из нержавеющей стали и бронзы. Создал их художник Марк Куинн. А вдохновляли его учёные-ботаники из Садов Кью. Они рассказали скульптору о растениях, из которых делают лекарства от рака и других болезней.

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[Марк Куинн, художник]:«Мне нравится, как скульптуры гармонируют с парком. Нравится то, что они задуманы здесь и представлены тоже здесь. Они как бы родились в своём мире. И это очень красивое место. И поскольку в отражении заключено много интересного, видишь вдвойне и даже втройне больше этой красоты. Для меня это просто прекрасная целостная презентация».

Одна скульптура посвящена куркуме. В её целебные свойства верили с древности. Ещё один экспонат вдохновлён тихоокеанским тисом. Из его коры получали таксол, или паклитаксел – препарат для лечения рака. Из-за интенсивной вырубки эти деревья оказались под угрозой, поэтому учёные нашли другой источник таксола.

[Мелани-Джейн Хоуз, биохимик]:«Они обратили внимание на другой вид – тис ягодный, который растёт в Европе. Аналогичное химическое вещество содержится в листьях. Таким образом, можно поступать рациональнее – собирать листья, не срубая деревья, а затем в лаборатории получать таксол».

Ещё несколько скульптур вдохновлены растениями из знаменитого Пальмового дома.

Сотрудники Садов Кью надеются, что выставка привлечёт в парк больше гостей и обогатит их знания о природе. Скульптуры будут выставлены до конца сентября.

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