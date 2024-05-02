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Более 100 городов на юге Бразилии страдают от наводнений

Более 100 городов на юге Бразилии страдают от наводнений

Юг Бразилии страдает от сильных наводнений. В штате Риу-Гранди-ду-Сул сообщают и восьмерых погибших. Ещё 21 человек..

Дата загрузки: 2024-05-02

Более 100 городов на юге Бразилии страдают от наводнений
Юг Бразилии страдает от сильных наводнений. В штате Риу-Гранди-ду-Сул сообщают и восьмерых погибших. Ещё 21 человек числится пропавшим без вести.

[местный житель]:
«Нам нужна помощь. Лучше всего, если все собираются вместе и помогают друг другу».

[Фелипе Барт, полицейский]:
«Первое указание – не путешествуйте, потому что даже в тех местах, где ситуация нормальная, в любой момент уровень воды может подняться, дорога может обрушиться, и вы окажетесь в ловушке».

В штате вышли из берегов реки. Затронуто 104 муниципалитета.

[Марело Селучи, сотрудник метеоцентра]:
«И теперь у нас есть точки, где уже больше 250 миллиметров, особенно на большей части штата Риу-Гранди-ду-Сул».

По данным властей, эвакуировано более 1400 человек.

[эвакуированная]:
«Хотелось просто сидеть дома и никуда не ехать, но в такую погоду я не могу рисковать».

По данным метеорологов, в ближайшие дни дожди продолжатся. Велика вероятность схода оползней.
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