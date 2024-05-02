Творчеству Микеланджело в последние годы жизни посвятили выставку в Британском музее

Думая о Микеланджело, многие вспоминают статую Давида и фрески на потолке Сикстинской капеллы. Это ранние работы..

Думая о Микеланджело, многие вспоминают статую Давида и фрески на потолке Сикстинской капеллы. Это ранние работы выдающегося мастера эпохи Возрождения. А на новой выставке в Британском музее в Лондоне предлагают больше узнать о творчестве итальянского художника в последние десятилетия его жизни.

В 59 лет Микеланджело покинул родную Флоренцию и уехал в Рим, чтобы написать фреску «Страшный суд» в Сикстинской капелле. В этой работе мастер ещё использует прежние приёмы: изображает мускулистые фигуры в красноречивых позах. Но со временем стиль художника меняется.

[Сара Воулз, куратор выставки]:

«Его начинает больше интересовать духовный аспект в том, что он изображает. Фигуры становятся меньше, немного плотнее и немного более грузными. В то же время, когда он пишет, например, Иисуса, фигура может стать совсем лёгкой, почти неземной».

На выставке впервые с 2018 года представили на обозрение публики двухметровый рисунок «Епифания», на котором изображено Святое семейство. Микеланджело работал над эскизом в возрасте 75-77 лет. При этом много раз вносил изменения.

[Сара Воулз, куратор выставки]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы видим в его работах, как он примиряется с теми обычными человеческими чувствами, которые испытывают все, когда становятся старше. Он пытается оценить, хорошо ли прожил жизнь, и размышляет над тем, что такое вера, которая, как он надеется, поможет ему получить спасение души».

Представление о Микеланджело дают и письма. До наших дней сохранились 500. Некоторые представлены на выставке. По этим свидетельствам истории можно узнать, каким человеком был художник.

В одном письме Микеланджело благодарит своего племянника Леонардо Буонарроти за вино, присланное с семейной фермы. Ещё одно письмо, адресованное Леонардо, написал художник Даниеле да Вольтерра. Он просит Леонардо навестить его дядю, поскольку тот близок к смерти.

Микеланджело умер, немного не дожив до 89 лет. И почти до самой кончины продолжал творить.

[Сара Воулз, куратор выставки]:

«Некоторые считают, что креативность присуща молодым, поскольку они ещё встают на ноги и экспериментируют. Но думаю, эта выставка ясно показывает, что даже после 60 лет ещё долгое время художники остаются очень творческими людьми, которые создают новое и берутся за сложные проекты».

Есть ещё один интересный факт. У Микеланджело, в отличие от многих художников того времени, было дворянское происхождение. В письмах к племяннику мастер упоминал об аристократическом происхождении рода Буонарроти.

Выставка «Микеланджело: последние десятилетия» продлится в Лондоне до 28 июля.

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