Африканские эко-стартапы борются за дополнительное финансирование

Крыши нигерийского города Лагос усеяны солнечными панелями. Здесь всё больше местных жителей переходят на зелёную энергию...

Крыши нигерийского города Лагос усеяны солнечными панелями. Здесь всё больше местных жителей переходят на зелёную энергию. Почти десять лет назад всё выглядело совсем иначе. Климатические технологии были новинкой в Африке. Стартапам было сложно получить финансирование.

Но с тех пор ситуация изменилась В последние годы инвестиционные компании всё чаще финансируют стартапы в области климатических технологий. С 2019 года они вложили более 3,4 миллиарда долларов.

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[Принс Оджеабулу, директор Rensource Energy]:«Трудности были. Но хорошо, что у нас было много сторонников, которые верили, что солнечная промышленность станет тем, чем она является сегодня, что будут много инвестировать в космос, что произойдёт развитие технологий и, как следствие, снижение затрат».

Но впереди ещё долгий путь. Согласно оценкам, континенту требуется 277 миллиардов долларов ежегодно для достижения своих климатических целей на 2030 год.

Эксперты говорят, что для того чтобы открыть доступ к финансированию и заполнить этот пробел, африканским странам необходимо устранить такие риски, как нестабильность валюты, которая отпугивает инвесторов.

В то же время инвесторам рекомендуют расширить сферу интересов на другие отрасли промышленности, связанные с климатом, такие как защита от наводнений и борьба со стихийными бедствиями.

Финансирование климатических технологий сейчас ограничено, поскольку отрасль расширяется и растёт.

[Принс Оджеабулу, директор Rensource Energy]:«В 2015 году всё было намного проще, у вас было много венчурного капитала, инвесторов, которые были очень заинтересованы в компаниях, занимающихся возобновляемыми источниками энергии. Было много грантов. Теперь, когда мы уже в деле, отрасль стала немного более тесной».

В прошлом году стартапы в области климатических технологий на континенте привлекли более миллиарда долларов инвестиций. Это на 9% больше, чем годом ранее, и в три раза больше, чем в 2019-м.

Это также было более трети всех средств, собранных стартапами в Африке в 2023 году.

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