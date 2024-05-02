Филиппины обвиняют Китай в эскалации напряжённости в Южно-Китайском море. Так, два судна филиппинской береговой охраны получили..

Филиппины обвиняют Китай в нападении на свои суда в Южно-Китайском море

Филиппины обвиняют Китай в эскалации напряжённости в Южно-Китайском море. Так, два судна филиппинской береговой охраны получили повреждения, когда их из водомётов атаковали китайские корабли.

Представитель филиппинской береговой охраны говорит, что подобный инцидент случился впервые.

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[Джей Тариела, представитель береговой охраны Филиппин]:«Китайская береговая охрана усилила уровень своей агрессии в отношении судов филиппинской береговой охраны. Это первый случай, когда они напрямую атаковали нас из водомёта. Это даже привело к структурному повреждению филиппинской лодки береговой охраны».

Инцидент произошёл в районе спорной отмели Скарборо, на которую свои права заявляют как Филиппины, так и Китай. Китайская береговая охрана атаковала филиппинское рыболовное судно и корабль береговой охраны Филиппин, который пришёл на помощь рыбакам. В итоге два судна получили повреждения.

[Джей Тариела, представитель береговой охраны Филиппин]:«Они без колебаний применяют грубую силу, нарушают международное право, чтобы показать международному сообществу, что они действительно собираются открыто игнорировать Конвенцию ООН по морскому праву».

Филиппины заявляют, что продолжат свои миссии в районе отмели. Воды близ Скарборо считаются лучшим рыболовным участком. Там также проходят основные морские пути, которые используют сразу несколько стран.

Мелководье находится внутри исключительной экономической зоны Филиппин в 220 километрах от филиппинского острова Лусон. При этом от него до китайского острова Хайнань около 900 километров.

Китай претендует почти на всю акваторию Южно-Китайского моря, несмотря на решение Международного суда от 2016 года, согласно которому Пекин не имеет на это права.

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