Клиника Фэнтези для юных москвичей

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У её основателя и генерального директора Владимира Александровского – две дочери, и он знает, что найти хорошего детского доктора (критерии – опытность и надежность) – непросто.

А ведь ему мы доверяем самое драгоценное – здоровье ребенка. Поэтому была прямая заинтересованность в принятии решения: открыть в столице клинику нового формата, где детям смогут оперативно оказать все виды медицинской помощи соответственно современным международным стандартам.

В клинике Фэнтези: https://fantasyclinic.ru/ малышей принимают и педиатры, и узкие специалисты любого профиля – пульмонолог, аллерголог-иммунолог, офтальмолог, ревматолог и травматолог-ортопед. К тому же, любой врач готов выехать и на дом, где дети чувствуют себя более комфортно – в привычной для них обстановке: и окружении близких людей и домашних питомцев.

К услугам юных пациентов – лучшее оборудование дневного стационара, где оказывают срочную помощь и проводят плановые операции. Без ожидания и очереди ребенок получит неотложную помощь опытных травматологов в травмпункте, пройдёт диагностику (анализы и обследования, рентген, УЗИ-специалиста вызывают также на дом) и лечебные мероприятия: инъекции, капельницы и физиотерапевтические процедуры.

Здесь без проволочек оформят медицинскую карту и любую справку о состоянии здоровья малыша. Безопасно и квалифицированно в клинике делают прививки, применяя вакцины АКДС, Инфанрикс, Инфанрикс Гекса. Есть возможность бесплатно получить в Фэнтези Skype-консультацию педиатра.

Большинство родителей пользуются оптимальной годовой программой для медицинского обслуживания ребенка, что выгодно с финансовой стороны и удобно во всех отношениях. Тем более, что о здоровье деток заботятся опытные клиницисты (из них – много авторов научных работ в области педиатрии, членов профессиональных медицинских ассоциаций различного уровня, которые время от времени занимаются повышением уровня квалификации в зарубежных клиниках.

В уютном помещении детской клиники Фэнтези – в Москве на улице Гарибальди (ЮЗАО) – маленьких пациентов ждут ежедневно 14 часов в сутки. От ближайшей станции метрополитена «Новые Черемушки» дойти до клиники можно за 15 минут.

Если же специалиста к ребёнку вызывают на дом, то лучше предусмотрительно отправить геопозицию на сайт клиники. Это поможет специалисту максимально быстро добраться по адресу, указанному в вызове, и обслужить заболевшего малыша.