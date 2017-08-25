Оман в сезон дождей — рай для туристов из жарких арабских стран

Покрытые сочной растительностью горы утопают в тяжёлых туманах. Такую картину на востоке Аравийского полуострова увидишь только летом. Всего на три месяца безжизненная пустыня оманского региона Дофар превращается в настоящий рай – и для животных, и для людей.

В это время здесь – сезон дождей. Тысячи туристов из разных арабских стран, а также из других регионов Омана, где не так повезло с погодой, приезжают сюда отдохнуть от экстремальной жары.

Туман загораживает солнце, но этому и рады. Под тяжёлыми облаками на горных склонах люди располагаются на пикники.

[житель Омана]:

«Призываю всех приезжать в Салалу в это время. Слава богу, в этом году мы впервые решили приехать. Это место раскрывает душу и расслабляющее воздействует на всех – от мала до велика».

В этом году охладиться в Дофар уже приехало в два раза больше туристов, чем в прошлом. Это более миллиона человек.

Такой погодой регион обязан своему рельефу. Горы, окружающие столицу региона город Салалу, удерживают влагу муссонов из Индийского океана. А из-за разницы температур воздушных потоков образуются тяжёлые облака.

[Халид аль-Наджар, глава метеоагентства Дофара]:

«Много туристов приезжает сюда насладиться этой замечательной погодой. Едут с Аравийского полуострова и из других регионов, где температура достигает +50 по Цельсию – это очень жарко. Большинство наших туристов – семьи из стран Персидского залива».

В сезон дождей в Дофаре проходит двухмесячный фестиваль, посвящённый этому событию. Учредили его в 1998-ом. Съезжается около 50 тысяч участников. По вечерам на главной сцене выступают жители одного из оманских городов, каждый раз – нового.

Здесь — и музыкальные представления, и различные ритуалы, и народные игры, и традиционные ремёсла. Фестиваль чествует культурное многообразие страны: у населения Омана – арабские, африканские и азиатские корни.

[участник фестиваля]

«Сезон дождей считается временем, когда люди собираются вместе. Так же — и в регионе Дофар. Когда-то жизнь была очень тяжёлой, и нужно было вместе готовиться к этому сезону».

Сезон дождей длится в Омане до 21 сентября.