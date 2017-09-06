Дональд Трамп отменил программу защиты детей нелегалов

Дональд Трамп отменил программу DACA. Она давала защиту от депортации сотням тысяч детей нелегалов, которых привезли в страну ещё до наступления их совершеннолетия.

[Джефф Сешнс, Генеральный прокурор США]:

«Сегодня я хочу объявить, что программа, известная как DACA, которая была принята при администрации Обамы, отменена».

Генеральный прокурор Джефф Сешнс говорит, что у Конгресса есть шесть месяцев на то, чтобы исправить прореху в законодательстве. По истечении этого срока правительство перестанет продлевать разрешения на проживание в США людям, которые уже пользуются программой.

[Джефф Сешнс, Генеральный прокурор США]:

«Нам нужна законная система иммиграции, которая служит национальным интересам. Мы не можем принять всех, кто сюда хочет приехать. Вот как всё просто».

Программа, созданная бывшим президентом США Бараком Обамой, предоставила приблизительно 800 тысячам молодых иммигрантов отсрочку депортации, а также возможность легально работать в США.

Ещё во время предвыборной кампании Трамп обещал отказаться от DACA, называя её незаконным попустительством. Впрочем, он неоднократно выражал сочувствие тем, кто подпадал под действие программы. Последние несколько месяцев он предпринимал попытки решить их судьбу.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Мне очень жаль этих людей. Надеюсь, Конгресс сможет им помочь и сделает этого правильно».

В Министерстве национальной безопасности говорят, что люди, которые работали в рамках DACA, смогут оставаться в США до истечения срока разрешения. То есть два года. Те, чей срок истекает до марта следующего года, смогут подать заявку на продление. Они принимаются до 5 октября. Любые новые заявки после 5 сентября этого года больше не принимаются.

Участники программы и их сторонники вышли протестовать во всех крупных городах. Многие говорят, что боятся за свою судьбу.

[Моника, участница программы DACA]:

«Мне страшно, я волнуюсь и переживаю, не знаю, что будет».

Во вторник вечером Барак Обама отреагировал на отмену. Он написал, что это «жестокое» решение, а также призвал Конгресс предоставить детям нелегалов постоянную защиту.

Члены обеих партий — и Демократической, и Республиканской — ранее выражали желание решить проблему. Однако прошлые попытки найти компромисс по вопросу миграционного законодательства заканчивались провалом.

Если до марта решение не найдут, то тысячи иммигрантов могут депортировать в страны, которые они никогда не называли своим домом.