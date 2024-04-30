Австралийка построила энергосберегающий дом в виде нескольких иглу

Загляните в необычный дом, который построила австралийка Кэт Уайлд из города Саншайн-Кост. [Кэт Уайлд, владелица дома

Загляните в необычный дом, который построила австралийка Кэт Уайлд из города Саншайн-Кост. [Кэт Уайлд, владелица дома]:«В этом здании почти нет прямых линий».

Снаружи дом похож на четыре белоснежных иглу.

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[Энтони Берк, ведущий телешоу Grand Designs Australia]:«Это немного безумно. И это самое восхитительное».

Кэт – дизайнер интерьера. Три года назад она открыла для себя газобетон и взялась за самый большой проект в своей жизни. Ей понадобилась помощь инженеров, чтобы утвердить план дома. Это оказалось непросто.

[Кэт Уайлд, владелица дома]:«Это не с чем сравнить. Я обратилась примерно в 20 различных инженерных компаний с просьбой подписаться под проектом, и в конце концов всё получилось».

На строительство дома ушло 6000 газобетонных блоков. Их делали из смеси цемента, воды и средства для мытья посуды. Такой материал позволяет сохранять прохладу летом и тепло зимой. Это сокращает расходы на электричество.

[Кэт Уайлд, владелица дома]:«Здесь одинаковая температура круглый год».

Австралийка хотела построить дом за год. Но возникли сложности из-за развода. Женщине пришлось работать полную смену и одной растить двух несовершеннолетних детей.

[Кэт Уайлд, владелица дома]:«Конечно, временами не хватало терпения, но я не собиралась сдаваться. Я очень упряма». [Энтони Берк, ведущий телешоу Grand Designs Australia]:«Я впечатлён её стремлением продемонстрировать инновации и иной подход к экологичности».

Строительство дома обошлось в 85 000 долларов США. Теперь Кэт с радостью приглашает в гости всех, кто хочет увидеть необычное здание.

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