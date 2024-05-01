В Гаити выбрали главу переходного совета и поменяли премьера

В Гаити, которая переживает сильнейший кризис, назначили главу переходного президентского совета. Пост занял экс-председатель сената Эдгард Леблан Филс.

Также президентский совет неожиданно выбрал нового временного премьер-министра. Им стал бывший министр спорта Фриц Белизер. За него проголосовали четверо из семи членов совета, имеющих право голоса. При этом сам Белизер не присутствовал на избрании. Один из тех, кто не поддержал кандидатуру, сказал, что ничего не знает об этом человеке.

Белизер заменит Мишеля Патрика Буавера, которого избрали премьером на прошлой неделе. Филс заявил, что Белизер хорошо подходит для роли главы правительства. Президентскому совету ещё предстоит сформировать кабинет министров.

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Филс также сказал, что совет будет искать способы вывести Гаити из кризисной ситуации.

[Эдгард Леблан Филс, глава президентского совета Гаити]:

«Необходимо принять несколько важных решений, касающихся безопасности. Поэтому вчера мы встретились с высшим командованием армии, командованием национальной полиции, командованием подразделениями, которые отвечают за безопасность в национальном дворце, и с советниками. Мы обсудили нынешнюю ситуацию и подумали о том, чего нам не хватает для достижения результатов».

Эскалация насилия в Гаити началась в конце февраля, когда бывший премьер-министр Ариэль Анри уехал в Кению. Там он договаривался с властями о помощи в борьбе с бандитизмом.

Тем временем вооружённые преступные группировки объединились и атаковали международный аэропорт, который до сих пор закрыт. Они также напали на две крупные тюрьмы, освободив более 4000 заключённых. Кроме того, бандиты почти парализовали работу крупнейшего морского порта страны.

В результате насилия 95 000 человек бежали из Порт-о-Пренса. Всего же в Гаити были вынуждены покинуть дома 360 000 мирных жителей. При этом пять миллионов человек голодают.

Переходному совету предстоит навести порядок в стране и подготовить президентские выборы. Последним президентом Гаити был Жовенель Моиз. Его убили 7 июля 2021 года. С тех пор в стране нет главы государства. Это стало причиной того, что активизировались банды. Новый президент должен будет принести присягу 7 февраля 2026 года.

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