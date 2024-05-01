Балобанов возвращают в дикую природу Болгарии

Уже скоро они станут грозными хищными птицами. Но сейчас этим беспомощным птенцам нужна забота. И именно..

Уже скоро они станут грозными хищными птицами. Но сейчас этим беспомощным птенцам нужна забота. И именно они помогут вернуть балобанов в дикую природу Болгарии.

Центр спасения «Зелёные Балканы» находится в городе Стара Загора в центре страны. Он занимается разведением отловленных птиц.

Снесённые яйца помещают в инкубаторы с идеальной температурой. После вылупления, птенцов нужно кормить каждые два-три часа. Их регулярно взвешивают и измеряют.

Центр начал разводить хищных птиц десять лет назад с одной пары. Сейчас пар 14.

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[Андреана Дичева, менеджер программы восстановления]:«Нашей целью было восстановить гнездящийся вид, поскольку пока он на территории Болгарии считается исчезнувшим. Соответственно, более чем за десять лет мы выпустили 160 птиц. Все они появились на свет благодаря нашим племенным парам в рамках программы разведения».

Размах крыльев взрослых хищников – почти 120 сантиметров. Во время охоты на мелких млекопитающих они пикируют со скоростью до 320 километров в час.

Когда-то эти птицы на Балканах гнездились тысячами. Но постепенно из-за деятельности человека начали исчезать в дикой природе.

[Кристина Клисурова, руководитель программы восстановления]:«В середине прошлого века многие виды исчезли с территории Болгарии из-за целенаправленного уничтожения, использования чрезмерного количества химикатов в сельском хозяйстве, интенсивного земледелия, браконьерства, применения ядов против крупных хищников, что было официальной политикой коммунистического режима».

Когда молодым балобанам исполняется 30 дней, их помещают в адаптационные вольеры, где они могут привыкнуть к новой среде. Клетки устанавливают высоко в кронах деревьев, где птицы защищены от хищников.

[Кристина Клисурова, руководитель программы восстановления]:«Птицы остаются там 10-15 дней, в зависимости от их размера. Команда продолжает о них заботиться. Затем вольеры открывают, и когда балобаны готовы и чувствуют себя в достаточной безопасности, они вылетают».

В первые три месяца свободы они будут возвращаться за едой. Но с каждым днём её будет всё меньше и меньше, чтобы они учились охотиться сами.

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