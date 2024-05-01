Артефакты из «Британских Помпеев» представили на выставке в Англии

3000 лет назад в этом горшке кто-то готовил кашу с олениной. Её остатки обнаружили на стенках..

3000 лет назад в этом горшке кто-то готовил кашу с олениной. Её остатки обнаружили на стенках посуды. Этот горшок вместе с деревянной ложкой достали из донных отложений пересохшей реки в районе Фенленд на востоке Англии.

Там же нашли ещё сотни уникальных артефактов, а также фрагменты брёвен. В эпоху бронзового века на этом месте было поселение. Археологи назвали его Маст-Фарм. А неофициальное название – «Британские Помпеи».

Оно появилось не случайно. В болотистой местности прекрасно сохранились остатки домов, утварь, ткани и украшения. Всё это было брошено в спешке. Посёлок охватил внезапный и катастрофический пожар.

[Марк Найт, археолог]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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На новой выставке в Музее Питерборо можно увидеть найденные ценности. А это изображение даёт представление о том, каким могло быть древнее поселение.

По мнению археологов оно появилось примерно в 850 году до нашей эры. Дома стояли на сваях над заболоченным берегом реки и были окружены забором. Жилища соединялись деревянными мостками. В домах было тепло и уютно.

[Сара Уилсон, сотрудница музея]:

«У вас есть возможность понять, что люди ели, где спали, какой была их одежда, какие украшения они носили».

В целом археологи нашли более 18 000 деревянных фрагментов, 150 текстильных изделий, 128 керамических сосудов и почти 100 предметов из металла. Кроме того, находки помогли выяснить, каким был рацион жителей деревни. Они ели рыбу, баранину, мясо кабана, хлеб и даже оленину в меду. Носили льняную одежду. У женщин были украшения из бус.

[Сара Уилсон, сотрудница музея]:

«Эти люди обладали высоким мастерством, если судить по качеству тканей. Они жили не впроголодь, а относительно комфортно. У них были красивые украшения. Люди заботились о своём внешнем виде. Они хотели выглядеть красиво, как и мы сегодня».

Печальный аспект в том, что деревня просуществовала меньше года. Но пожар помог сохранить древние артефакты до наших дней. Огонь опалил предметы, а потом они опустились в болото, где словно законсервировались.

Находка позволила учёным больше узнать о быте людей, которые жили в бронзовый век на территории современной Англии. Они были не только умелыми ремесленниками, но и покупали товары у торговцев из Восточной Европы и с Ближнего Востока.

Остатки деревни Маст-Фарм нашли в 1999 году, когда в этой местности шла добыча глины. Основные раскопки длились с 2015 по 2016 год.

Выставка будет работать до 28 сентября.

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