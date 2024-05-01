В Кении растёт число жертв наводнений

В Кении растёт число жертв непрекращающихся наводнений. Ещё 48 человек погибли, 84 пропали без вести после..

В Кении растёт число жертв непрекращающихся наводнений.

Ещё 48 человек погибли, 84 пропали без вести после стихийного бедствия в городе Май-Махиу в центральной части страны. Здесь прорвало дамбу, и также сошёл оползень.

[выжившая]:

«Мы услышали громкий шум. Вода с обломками хлынула с большой силой. Наш дом смыло, и мы потеряли ребенка. Мы пришли сюда, чтобы узнать, где он. Сказали, что он мёртв». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Сюда привезли только меня. Остальных я оставил в Май-Махиу, потому что они не пострадали. Я поранился камнями. Я поднял детей через крышу дома, и это тоже заняло время, пришлось взламывать жестяную крышу голыми руками. Видите, я порезал палец». [выжившая]:

«Мы спали. Меня разбудил громкий шум. Было похоже на ураган. Прежде чем мы успели что-то понять, поток хлынул через стены в дом. Вода заполнила дом и вытолкнула нас наружу. Я просто плыла, не зная – куда, и я благодарю Бога за то, что он сохранил мне жизнь. Но мой сын и муж пропали без вести».

Май-Махиу посетил президент Кении. Власти предупреждают, что прогнозы погоды неутешительные.

[Уильям Руто, президент Кении]:

«В Кении есть ещё места, где может произойти такая же трагедия. Мы просим жителей покинуть их заблаговременно, потому что прогноз показывает, что дожди продолжатся».

В целом, начиная с марта, по официальным данным жертвами наводнений в Кении стали 169 человек. Но фактическое число может быть на десятки больше, поскольку многие числятся пропавшими без вести.

Дожди в Восточной Африке в этом году идут неделями. Климатологи винят в такой интенсивности потепление климата.

Ливни вызывают оползни и размывают дороги. Страдает не только Кения, но и соседние страны. В Танзании и Бурунди – также десятки погибших. Сотни тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома.

В прошлом году, по меньшей мере, 120 человек погибли в Кении из-за наводнения, вызванного природным феноменом Эль-Ниньо. Перед этим страна пострадала от сильнейшей за десятилетия засухи.

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