Ралли ретроавтомобилей устроили в Каире

Каир словно вернулся на 80 лет назад. На центральные улицы города выехали 60 редких классических автомобилей...
Дата загрузки: 2024-05-01
Каир словно вернулся на 80 лет назад. На центральные улицы города выехали 60 редких классических автомобилей. В их числе «роллс-ройсы», «мерседесы» и «порше». Ралли посвятили 100-летию Автомобильного и туристического клуба Египта.
По словам организаторов, уникальность этих ретромашин в том, что после продажи они всю свою жизнь провели в Египте.
[Али Хелми Эйсса, президент Автомобильного клуба]:
«Люди во многих странах пытаются войти в эту сферу и покупают классические автомобили за границей, а потом ввозят их в страну. Это отличается от ситуации в Египте, где автомобили уже есть давно».
Ралли завершилось выставкой. На ней все желающие могут не спеша осмотреть ретроавто. Среди экспонатов есть даже Cadillac 61-го года выпуска, который в прошлом веке входил в состав президентского кортежа.
[жительница Каира]:
«Это вдохновляет меня на то, чтобы купить классический автомобиль и поучаствовать в мероприятии в следующем году. Это замечательная инициатива и удивительная возможность соприкоснуться с историей».
В мероприятии принял участие Ахмед Фуад II – последний король Египта.
История египетского автомобильного клуба корнями уходит в начало прошлого века. Изначально было сообщество любителей автомобилей. В него входили члены королевской семьи, египетская знать, а также иностранные торговцы.
Из-за Первой мировой войны сообщество прекратило свою деятельность. А в 1924 году под патронажем короля Фуада I был создан «Королевский автомобильный клуб Египта». После падения монархии автоклуб объединился с туристическим, и название поменяли.
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