Ралли ретроавтомобилей устроили в Каире

Каир словно вернулся на 80 лет назад. На центральные улицы города выехали 60 редких классических автомобилей...

Каир словно вернулся на 80 лет назад. На центральные улицы города выехали 60 редких классических автомобилей. В их числе «роллс-ройсы», «мерседесы» и «порше». Ралли посвятили 100-летию Автомобильного и туристического клуба Египта.

По словам организаторов, уникальность этих ретромашин в том, что после продажи они всю свою жизнь провели в Египте.

[Али Хелми Эйсса, президент Автомобильного клуба]:

«Люди во многих странах пытаются войти в эту сферу и покупают классические автомобили за границей, а потом ввозят их в страну. Это отличается от ситуации в Египте, где автомобили уже есть давно».

Ралли завершилось выставкой. На ней все желающие могут не спеша осмотреть ретроавто. Среди экспонатов есть даже Cadillac 61-го года выпуска, который в прошлом веке входил в состав президентского кортежа.

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[жительница Каира]:

«Это вдохновляет меня на то, чтобы купить классический автомобиль и поучаствовать в мероприятии в следующем году. Это замечательная инициатива и удивительная возможность соприкоснуться с историей».

В мероприятии принял участие Ахмед Фуад II – последний король Египта.

История египетского автомобильного клуба корнями уходит в начало прошлого века. Изначально было сообщество любителей автомобилей. В него входили члены королевской семьи, египетская знать, а также иностранные торговцы.

Из-за Первой мировой войны сообщество прекратило свою деятельность. А в 1924 году под патронажем короля Фуада I был создан «Королевский автомобильный клуб Египта». После падения монархии автоклуб объединился с туристическим, и название поменяли.

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