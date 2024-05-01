Полиция: за протестами студентов в США стоят «внешние игроки»

Полиция Нью-Йорка поздно вечером во вторник вошла на территорию кампуса Колумбийского университета, арестовав десятки пропалестинских демонстрантов, в частности тех, которые оккупировали одно из учебных зданий. Полицейские также убрали лагерь протестующих, выполнив то, что администрация вуза Лиги плюща пыталась сделать почти две недели.

По словам представителя полиции, кампус очистили в течение трёх часов. Оккупированный Гамильтон-холл – академическое здание, которое протестующие заняли во вторник утром – освободили после того, как полиция попала туда через окно второго этажа.

Вскоре после прибытия полиции ректор Колумбийского университета Минуш Шафик опубликовала письмо, в котором призвала полицию оставаться в кампусе как минимум до 17 мая, то есть до конца учебного года, и ещё плюс два дня, чтобы поддерживать порядок и гарантировать, что лагеря не восстановят.

В последние дни подобные протесты распространились на десятки вузов по всем США. Так студенты выражают несогласие с войной Израиля в секторе Газа.

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Между тем, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс и представители полиции города говорят, что среди протестующих в Колумбийском университете в последние дни были выявлены «профессиональные внешние агитаторы».

Заместитель комиссара по разведке и борьбе с терроризмом Ребекка Вайнер сказала, что это люди, известные департаменту уже много лет.

[Ребекка Вайнер, замкомиссара полиции по борьбе с терроризмом]:«Некоторые из них были известны нашему ведомству и другим в течение многих лет своей опасной, подрывной, а порой и преступной деятельностью, связанной с протестами. То есть это не вопрос того, что происходит за рубежом. И речь не о последних семи месяцах».

Полиция также сообщила, что арестованным могут предъявить обвинения в краже со взломом третьей степени, преступном причинении вреда, незаконном проникновении на территорию и хулиганстве.

Тем временем, администрация Колумбийского университета сказала, что студентов, которые захватили здание в кампусе, могут отчислить из вуза.

Гамильтон-холл – это восьмиэтажное неоклассическое здание, в котором различные студенческие занятия проходят с 60-х годов прошлого века.

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