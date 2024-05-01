Полиция: за протестами студентов в США стоят «внешние игроки»

Полиция Нью-Йорка поздно вечером во вторник вошла на территорию кампуса Колумбийского университета, арестовав десятки пропалестинских демонстрантов,..
Дата загрузки: 2024-05-01
По словам представителя полиции, кампус очистили в течение трёх часов. Оккупированный Гамильтон-холл – академическое здание, которое протестующие заняли во вторник утром – освободили после того, как полиция попала туда через окно второго этажа.
Вскоре после прибытия полиции ректор Колумбийского университета Минуш Шафик опубликовала письмо, в котором призвала полицию оставаться в кампусе как минимум до 17 мая, то есть до конца учебного года, и ещё плюс два дня, чтобы поддерживать порядок и гарантировать, что лагеря не восстановят.
В последние дни подобные протесты распространились на десятки вузов по всем США. Так студенты выражают несогласие с войной Израиля в секторе Газа.
Между тем, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс и представители полиции города говорят, что среди протестующих в Колумбийском университете в последние дни были выявлены «профессиональные внешние агитаторы».
Заместитель комиссара по разведке и борьбе с терроризмом Ребекка Вайнер сказала, что это люди, известные департаменту уже много лет.[Ребекка Вайнер, замкомиссара полиции по борьбе с терроризмом]:
«Некоторые из них были известны нашему ведомству и другим в течение многих лет своей опасной, подрывной, а порой и преступной деятельностью, связанной с протестами. То есть это не вопрос того, что происходит за рубежом. И речь не о последних семи месяцах».
Полиция также сообщила, что арестованным могут предъявить обвинения в краже со взломом третьей степени, преступном причинении вреда, незаконном проникновении на территорию и хулиганстве.
Тем временем, администрация Колумбийского университета сказала, что студентов, которые захватили здание в кампусе, могут отчислить из вуза.
Гамильтон-холл – это восьмиэтажное неоклассическое здание, в котором различные студенческие занятия проходят с 60-х годов прошлого века.
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