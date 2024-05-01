Полиция Грузии разогнала акцию протеста против «Закона об иноагентах»

Грузинская полиция и спецназ применили водомёты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы оттеснить протестующих от здания..

Грузинская полиция и спецназ применили водомёты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы оттеснить протестующих от здания парламента в Тбилиси. В ночь со вторника на среду там проходила очередная акция против «Закона об иностранных агентах». В тот день парламент рассматривал законопроект во втором чтении.

Изначально МВД призывало участников протеста разблокировать входы в здание. Однако они не подчинились, после чего начались аресты. Правоохранители сообщили, что демонстранты вступали в словесные перепалки и физические стычки с полицейскими.

Между тем, президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддерживает протестующих, осудила действия МВД и сказала, что применение силы против них было неуместным и неоправданным.

Полиция оттеснила протестующих от улицы, которая ведёт к служебному входу в парламент. Однако около двух тысяч человек продолжили блокировать главный проспект Руставели, баррикадируя его столиками из кафе и мусорными баками.

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Соседние с парламентом улицы остаются перекрытыми.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» разделил Грузию на два лагеря. Его продвигает правящая партия «Грузинская мечта». Согласно документу, неправительственные организации и СМИ, у которых зарубежное финансирование составляет более 20% годового дохода, должны будут регистрироваться как иноагенты.

Оппозиция называет закон «российским» и говорит, что он помешает стране на её пути в Евросоюз и НАТО.

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