Фестиваль суфийской культуры проходит в Марокко

В марокканском городе Фес проходит фестиваль суфийской культуры. В этом году зарегистрировалось 14 участников: как групповых,..

В марокканском городе Фес проходит фестиваль суфийской культуры.

В этом году зарегистрировалось 14 участников: как групповых, так и индивидуальных.

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[Джамас Эддин Раиссуни, участник коллектива]:«Мы привезли сюда стихи, воспоминания, молитвы и выступления суфийских имамов нашей страны».

Фестиваль – международный. В нём принимают участие исполнители из Мавритании, Сенегала, Пакистана и Танзании.

Орельен Паскаль приехал из Франции, чтобы показать своё мастерство игры на виолончели.

Однако музыка, которую он исполняет, не относится к традиционному суфийскому стилю. Её написал немецкий композитор XVIII века Иоганн Себастьян Бах. Впрочем, Паскаль считает, что она связана с суфизмом.

[Орельен Паскаль, участник фестиваля]:«Эта музыка, созданная в первую очередь как религиозная, также объединяет аспекты, которые не одинаковы для всех произведений Баха. Думаю, в этом смысле она, возможно, ближе к суфийской музыке».

Посетители не просто сидят и наблюдают за выступлениями, а принимают в них участие.

Француз Андре Риль проводит семинар по пению.

[Андре Риль, преподаватель]:«Сегодня был семинар по санскритскому пению, основанный на алфавите. Санскритское пение приводит к медитативному и безмолвному состоянию сознания».

Цель фестиваля – сохранение суфизма в качестве важного культурного, религиозного и исторического наследия.

[Абдельазиз Беббаг, глава Фонда суфийских исследований]:«Человек – это тело и душа. И когда материальные вещи доминируют над телом, душа подавляется. Этот фестиваль позволяет душе дышать естественно, чтобы человек был уравновешенным, особенно в условиях глобализации и распространения искусственного интеллекта».

Это уже шестнадцатый фестиваль суфийской культуры.

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