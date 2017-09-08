В Таиланде открылась Бангкокская ярмарка ювелирных изделий

Таец Маноп Чекео работает над своим очередным шедевром — серебряной чашей с изображением сюжетов из буддийских писаний. Он один из немногих мастеров в стране, кто может создавать такие утончённые узоры.

Свои работы Маноп представляет на 60-й ярмарке драгоценных камней и ювелирных изделий в Бангкоке. Например, на эту чашу с изображением индуистского божества Ганеши ушло полгода. Просит за неё более 50 000 долларов США. Для тайцев подобные изделия – показатель достатка и благополучия.

Один из участников выставки говорит, что тайские ремесленники обладают уникальным мастерством.

[Ноппавонг Ратпатхай, ювелир]:

«В работе с драгоценными камнями, ювелирными изделиями и аксессуарами они могут объединять традиционные умения с современными технологиями. Навыки тайских мастеров не имеют себе равных. Можно ли наши творения скопировать? Конечно, но они никогда не будут выглядеть одинаково. Создать нечто подобное ни у кого не получится».

Как правило, ювелирные изделия ассоциируются с украшениями для женщин. Но несколько мастеров осваивают и новое направление – мужское.

Этот молодой дизайнер надеется, что его аксессуары будут пользоваться спросом. Говорит, главное здесь – высокое качество.

[Понк Пхорнсмитхикул, дизайнер ювелирных изделий для мужчин]:

«Обычно мужчины не носят ювелирных украшений. Но сегодня мужчины используют аксессуары, чтобы продемонстрировать свои индивидуальность и стиль. Если говорить об их покупательской способности, то они готовы делать крупные покупки. Но изделие должно им нравиться».

На выставке представлены и драгоценные камни. Этот 11-каратный рубин был удостоен награды на Международном рубиновом форуме. Как ожидается, его продадут более чем за 10 миллионов долларов.

Ювелирная отрасль Таиланда – третья по объёмам экспорта после автомобильной промышленности и электроники. Её ежегодный доход составляет 10 миллиардов долларов США.

Всего в выставке участвуют более 900 ювелирных компаний со всего мира. Продлится она до 10 сентября.