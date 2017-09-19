Шотландец побил рекорд Гиннесса, обогнув земной шар на велосипеде

Кругосветное путешествие велосипедиста из Шотландии Марка Бомонта завершается там же, где и началось – у Триумфальной арки в Париже. И это действительно триумф! За плечами спортсмена – 29 тысяч километров менее чем за 79 дней. А это означает: Бомонт побил мировой рекорд Гиннесса.

[Марк Бомонт, велосипедист-рекордсмен]

«Эти 2,5 месяца я почти не ходил. Вставал в 3:30 утра, в 4 утра уже был на велосипеде и ехал до 9:30-10 вечера. Я жил будто в мыльном пузыре: каждый день съедал по 9 тысяч калорий, проезжал по 380 километров. И так изо дня в день».

Бомонт превзошёл рекорд новозеландского спортсмена. Два года назад тот обогнул земной шар на велосипеде за 123 дня.

[Анна Орфорд, представитель Книги рекордов Гиннесса]

«Он установил мировой рекорд как человек, которому удалось совершить кругосветное путешествие в кратчайшие сроки: за 78 дней 14 часов и 40 минут. Он полностью перечеркнул прошлый рекорд. Сэр, вы официально удивительный!»

Стартовав в Париже, на девятый день Марк уже был в России, где попал в аварию. Он сломал зуб и повредил локоть, что чуть было не заставило его свернуть весь проект. Воспрянуть духом помогла группа поддержки, а также – многочисленные поклонники, которые следили за путешествием онлайн.

Морские границы между материками шотландец преодолевал на самолёте, в остальное время крутил педали.

[Марк Бомонт, велосипедист-рекордсмен]

«Думаю, самым сложным были не аварии, а нехватка сна. Когда превозмогаешь это неделями, долгими часами, в голове происходит настоящее сражение. И тут надо просто решить, что ты ни за что не остановишься, не перестанешь крутить колёса. И как только это сделал – всё становится просто. Ты просто едешь».

В Париже рекордсмена встречают мама, жена и двое детей.

[Никки Бомонт, жена велосипедиста]

«Даже просто видеть его – уже счастье. Он вернулся, в безопасности, и он выполнил то, что хотел».

34-летний Бомонт – путешественник со стажем. В 2008 году он уже совершал кругосветное путешествие на велосипеде с результатом в 194 дня, что почти в 2,5 раза больше нынешнего рекорда.