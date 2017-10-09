Выборы в Венесуэле: власти заманивают избирателей едой

Кандидаты от правительства и оппозиции Венесуэлы продолжают кампанию по привлечению избирателей на свою сторону. На фоне недавних антиправительственных протестов и ожесточённых стычек в стране готовятся к региональным выборам. Они намечены на воскресенье.

Власти изо всех сил пытаются переманить на свою сторону как можно больше избирателей. Они раздают продуктовые пакеты, а также описывают кандидатов от оппозиции как зачинщиков беспорядков.

[Аргенис Чавес, кандидат от правительства в штате Баринас]:

«Оппозиция полностью потеряла поддержку общества, поскольку большинство жителей штата Баринас и венесуэльцев в целом хотят мира, а оппозиция в Баринасе и Венесуэле предлагает прямо противоположное».

Впрочем, опросы показывают, что в большинстве штатов победят оппозиционные кандидаты. Пока на стороне властей около 20% избирателей, а у оппозиции – в два раза больше.

[Фредди Суперлано, кандидат от оппозиции в штате Баринас]:

«Если раньше правительство давало людям надежду на лучшее будущее, то теперь они покупают людей своими подачками. Сегодня они покупают самые уязвимые слои населения за пакет еды».

Но даже в случае победы оппозиции в большинстве штатов Венесуэлы она вряд ли сможет взять власть в свои руки. Президент Николас Мадуро может задействовать обычную схему, урезав полномочия губернаторов штатов.

Примером служат региональные выборы 2012 года. Тогда в штате Миранда победил оппозиционный кандидат Энрике Каприлес. После этого власти назвали его соперника от правительства «защитником Миранды», выделив ему отдельный бюджет и представительство.

Кроме того, в руках Мадуро находится Конституционная ассамблея. Этим органом он заменил парламент, где большинство было у оппозиции.

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