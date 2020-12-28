Доброта в период эпидемии: 2020 год глазами волонтёра из Москвы

[Людмила Шумова, социальный волонтёр]:

«Это первый опыт. Я никогда вообще себя не видела волонтёром. Здесь получилось так, что когда всем плохо, остаться при этом дома. Я просто поняла, что всё, потому что если не я, тогда кто?»

Пандемия застала многих врасплох. Опыт социальной изоляции сподвиг пересмотреть приоритеты в жизни. Так весной в разгар карантина, когда большинство людей укрывались дома, боясь заразиться, в России появились более 100 тысяч социальных волонтёров. Среди них – москвичка Людмила.

Волонтёры помогали тем, кто не мог обеспечить себя самым необходимым: ходили за продуктами, забирали лекарства в больницах. Каждый день рисковали собственным здоровьем. Одни надеялись на удачу, другие – на свой иммунитет.

Побороть страхи и психологическое давление в период пандемии Людмиле помогла медитация. Кстати, Всемирная организация здравоохранения рекомендует медитировать всем, кто вынужден находиться на карантине или в самоизоляции.

[Людмила Шумова, социальный волонтёр]:

«На самом деле мегаполис накладывает отпечаток на всех нас. 13 лет я занимаюсь цигун Фалунь Дафа, и эта практика действительно помогает мне оставаться здоровой, наполняет энергией. Особенно во время медитации, когда ты успокаиваешься, находишься в гармонии с самим собой, можешь отбросить всю суету, которая тебя окружает и поглощает».

Фалунь Дафа – учение родом из Древнего Китая. Им занимаются более 100 миллионов человек по всему миру. Кроме упражнений, занимающиеся обращают внимание на нравственные качества.

[Людмила Шумова, социальный волонтёр]:

«Я помню, Толстой сказал: «Самая тяжелая работа – это работа над собой». Я подписываюсь под каждым словом. Если бы я не училась думать о других, то я бы, может, не стала волонтёром».

Часто работа добровольцев требовала бОльшей отдачи: когда лекарства приходилось забирать на другом конце города или подопечные находились на самоизоляции где-то в Подмосковье.

[Анна Железняк, координатор волонтёров]:

«Когда у нас не хватало людей, мы не знали что делать, куда бежать, как всё успеть, Людмила всегда была готова прийти на помощь, откликнуться, поехать на другой конец Москвы, пойти в больницу отстоять очередь, составить много списков, потом ходить с большими пакетами, тележками, набирать продукты в магазине».

Этот непростой год для многих стал годом открытий. Согласно данным сервиса Superjob, в то время как 41% россиян оценивают 2020 год исключительно пессимистично, 53% благодарны за новый опыт.

[Людмила Шумова, социальный волонтёр]:

«Мне кажется, эта глобальная катастрофа заставила людей переосмыслить самые важные ценности. В людях начали вскрываться самые хорошие качества. Я научилась тому, что нужно брать и делать. Важно не думать, если ты сделаешь какую-то мелочь – это незначительно, а для другого – что-то непреодолимое, и получить помощь – это чудо, и этим чудом можешь стать ты».

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