Конкурс «Мисс мира в инвалидной коляске» прошёл в Варшаве

Участницы выступили в национальных костюмах и вечерних платьях, а также исполнили танцевальные номера.
Корону «Мисс мира» завоевала студентка из Беларуси Александра Чичикова. Девушку переполняют эмоции.
[Александра Чичикова, «Мисс мира в инвалидной коляске»]:
«Теперь я так счастлива».
Второе место заняла участница из ЮАР Лебоанг Моньятси.
[Лебоанг Моньятси, участница конкурса]:
«Я очень рада, потому что это изменит многое, особенно в моей стране, где инвалидов просто игнорируют, не уделяют им внимания. Я собираюсь вернуться домой и многое изменить».
Конкурс призван изменить к лучшему отношение к инвалидам в обществе и помочь людям с ограниченными физическими возможностями преодолеть психологические барьеры.
[Вейхен Кинг, участница конкурса]:
«Я очень хочу помочь людям преодолеть собственные предубеждения, порождённые эмоциями. Ведь страх сковывает людей больше, чем любая физическая инвалидность».
В конкурсе «Мисс мира в инвалидной коляске» участвовали 24 молодые женщины из 19 стран.
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