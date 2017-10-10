Конкурс «Мисс мира в инвалидной коляске» прошёл в Варшаве

«Мисс мира в инвалидной коляске». Под таким названием в Варшаве прошёл первый международный конкурс среди девушек с ограниченными возможностями.

Участницы выступили в национальных костюмах и вечерних платьях, а также исполнили танцевальные номера.

Корону «Мисс мира» завоевала студентка из Беларуси Александра Чичикова. Девушку переполняют эмоции.

[Александра Чичикова, «Мисс мира в инвалидной коляске»]:

«Теперь я так счастлива».

Второе место заняла участница из ЮАР Лебоанг Моньятси.

[Лебоанг Моньятси, участница конкурса]:

«Я очень рада, потому что это изменит многое, особенно в моей стране, где инвалидов просто игнорируют, не уделяют им внимания. Я собираюсь вернуться домой и многое изменить».

Конкурс призван изменить к лучшему отношение к инвалидам в обществе и помочь людям с ограниченными физическими возможностями преодолеть психологические барьеры.

[Вейхен Кинг, участница конкурса]:

«Я очень хочу помочь людям преодолеть собственные предубеждения, порождённые эмоциями. Ведь страх сковывает людей больше, чем любая физическая инвалидность».

В конкурсе «Мисс мира в инвалидной коляске» участвовали 24 молодые женщины из 19 стран.

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