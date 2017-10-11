Бриллианты – «новое золото» для богатых инвесторов?

Наконец-то бриллианты могут стать лучшими друзьями не только девушек, но и инвесторов. Компания Singapore Diamond Investment Exchange представила стандартизованную форму хранения этих драгоценных камней, которая должна составить конкуренцию золотым слиткам.

Эксперты отмечают: бриллианты – самая «концентрированная» в мире форма достатка. Однако инвесторы долгое время считали их не очень хорошим вложением, поскольку все камни разные, соответственно, сложно определить точную стоимость и продать его на рынке.

[Ален Вандерборр, основатель Singapore Diamond Investment Exchange]:

«Впервые в истории есть реальный физический инвестиционный продукт, состоящий из бриллиантов. Бриллиантовый слиток соединён с приложением, его цена зафиксирована, поскольку он допущен к торгам на инвестиционной бирже Сингапура».

Бриллиантовый слиток – это коллекция камней в специальном боксе. Он содержит чип, который позволяет узнать рыночную стоимость, а также подтвердить подлинность бриллиантов.

[Ален Вандерборр, основатель Singapore Diamond Investment Exchange]:

«Суть в том, что до недавнего времени у людей не было инструмента для инвестирования в бриллианты. Когда покупаешь бриллиант по розничной цене, платишь много. И при этом не знаешь, какова его реальная стоимость».

Начальная стоимость слитка – от 100 до 200 тысяч долларов. В будущем возможны колебания в цене.

Как сообщают в компании, добытчики алмазов идею бриллиантовых слитков в целом одобрили.

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