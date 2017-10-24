Какой может стать стена на границе США с Мексикой?

В Сан-Диего недалеко от мексиканской границы американские компании представили восемь фрагментов разных типов пограничной стены. Это первый шаг к выполнению предвыборного обещания Дональда Трампа. Президент намеревался выстроить ограждение вдоль всей границы США с Мексикой, чтобы пресечь путь нелегальным мигрантам.

Теперь предстоит выбрать подходящий вариант.

[Рэй Вильяреал, представитель пограничной службы США]:

«Возможно, на определённом участке границы используют один тип стены, возможно, несколько типов».

Высота будущей стены – девять метров. На строительство ограждения потребуется более 21 миллиарда долларов. Конгресс США пока не одобрил финансирование проекта. Тем не менее, пограничники приветствуют хотя бы такой прогресс.

[Рэй Вильяреал, представитель пограничной службы США]:

«Существующей стене – уже более двух десятилетий. Её построили в начале и середине 90-х годов. За последние три года через двойное заграждение перебрались почти 2000 нарушителей».

Американо-мексиканская стена тянется на 1078 километров. Общая же протяжённость границы – 3145 километров.

Проектированием будущего заграждения занимались шесть американских компаний. Они учитывали не только вопрос надёжности, но и эстетики. В конце ноября специалисты начнут тестировать представленные типы стен. Они проверят, возможно ли перелезть через них или сделать под них подкоп. Исследование продлится от одного до двух месяцев.

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