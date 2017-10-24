24 октября 2017
Телеканал NTD

Какой может стать стена на границе США с Мексикой?

| 0

В Сан-Диего недалеко от мексиканской границы американские компании представили восемь фрагментов разных типов пограничной стены. Это первый шаг к выполнению предвыборного обещания Дональда Трампа. Президент намеревался выстроить ограждение вдоль всей границы США с Мексикой, чтобы пресечь путь нелегальным мигрантам.

Теперь предстоит выбрать подходящий вариант.

[Рэй Вильяреал, представитель пограничной службы США]:
«Возможно, на определённом участке границы используют один тип стены, возможно, несколько типов».

Высота будущей стены – девять метров. На строительство ограждения потребуется более 21 миллиарда долларов. Конгресс США пока не одобрил финансирование проекта. Тем не менее, пограничники приветствуют хотя бы такой прогресс.

[Рэй Вильяреал, представитель пограничной службы США]:
«Существующей стене – уже более двух десятилетий. Её построили в начале и середине 90-х годов. За последние три года через двойное заграждение перебрались почти 2000 нарушителей».

Американо-мексиканская стена тянется на 1078 километров. Общая же протяжённость границы – 3145 километров.

Проектированием будущего заграждения занимались шесть американских компаний. Они учитывали не только вопрос надёжности, но и эстетики. В конце ноября специалисты начнут тестировать представленные типы стен. Они проверят, возможно ли перелезть через них или сделать под них подкоп. Исследование продлится от одного до двух месяцев.
Короткая ссылка на эту страницу:

Какой может стать стена на границе США с Мексикой?Северная Корея отложила удар по американскому острову ГуамЗачем в музее Нью-Йорка установили золотой унитаз?Парадокс промышленности США: тысячи вакансий и работники без работыМиллионы жителей Флориды остаются без светаВ Нью-Йорке на три дня открыли тематический ресторан «Пятнистый гепард»Ураган «Мария» полностью обесточил Пуэрто-РикоНПО не будут спасать мигрантов в Средиземном мореЗемлетрясение в Мексике: более 200 погибших и рухнувшая школаЕС поможет Италии в вопросе миграционного кризиса

Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

Наш канал в Телеграм




© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.