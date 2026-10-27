Транспорт в Мадриде на день уступил дорогу овцам и козам

Сотни овец и десятки коз заняли улицы в центре Мадрида. Здесь проходит праздник сезонного перегона скота. Пастухи проводят стада по тем же путям, что и в древности. Правда в этом году маршрут немного изменили из-за палаточного лагеря протестующих на площади Пуэрта-дель-Соль.

Сезонный перегон скота по-испански называется «трасумансия». Животных перемещают между летними и зимними пастбищами. А Мадрид как раз и разросся в регионе, через который проходили древние пути перегона скота.

Сейчас перегон символический. Его цель — сохранять культурные традиции и напоминать о важности традиционного животноводства.

[Карлос Родригос, пастух]:

«Праздник нужен для того, чтобы дети понимали: первичный сектор экономики очень важен. Он обеспечивает нас мясом, молоком и сыром – всем тем, что даёт сельское хозяйство, но о чём многие дети, к сожалению, даже не слышали, и чего никогда не видели».

В этот раз по центру Мадрида проходят 1250 овец и 160 коз. Посмотреть на стада пришли тысячи людей.

[Валери, зрительница]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Просто замечательно! Я приехала из другой страны и почти ничего не знала об этом шествии. Увидеть его впервые – прекрасно. Это возможность немного познакомиться с культурой Мадрида, о которой я раньше ничего не знала. Это по-настоящему чудесно».

Это 33-й праздник в Мадриде, посвящённый перегону скота. Причём самой традиции уже более 1000 лет.

Короткая ссылка на эту страницу: