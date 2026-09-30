Более 900 пловцов погрузились в воды Атлантики и направились от Дакара к острову Горе. Дистанция для..

Более 900 атлетов проплыли по Атлантике от Дакара до острова Горе

Более 900 пловцов погрузились в воды Атлантики и направились от Дакара к острову Горе. Дистанция для профессионалов – 5,2 километра, а для любителей – 4,5. Такие массовые заплывы проводят здесь уже 37 лет.

Соревнованию предшествовали несколько дней непогоды. Морское сообщение с Горе было нарушено, из-за чего местные жители и туристы временно оказались отрезанными от Дакара.

Теперь шторм прекратился и заплыв проходит в спокойной воде. Правда, за пловцами всё равно наблюдают полиция, военные и спасатели.

Спортсмены довольны соревнованиями.

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В заплыве участвовал и спортсмен с инвалидностью. Он преодолел дистанцию за несколько часов.

На соревнования также приехали пловцы из других стран. Американская спортсменка говорит, что рада приобщиться к сенегальской культуре плавания.

Первое место среди мужчин занял сенегалец. Он побеждает в этом заплыве пятый год подряд. Победительницей женского соревнования также стала жительница Сенегала.

Заплыв завершился на острове Горе. Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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