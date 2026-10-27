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Удары молний убили не менее 14 человек в индийском штате Тамилнад

Удары молний убили не менее 14 человек в индийском штате Тамилнад

Не менее 14 человек погибли от ударов молний в индийском штате Тамилнад. Об этом сообщил региональный..

Дата загрузки: 2026-10-27

Удары молний убили не менее 14 человек в индийском штате Тамилнад

Не менее 14 человек погибли от ударов молний в индийском штате Тамилнад. Об этом сообщил региональный министр по ликвидации последствий стихийных бедствий.

[К. А. Сенготтайян, министр штата Тамилнад]:
«Последние 8–9 дней в регионе не прекращаются муссонные дожди. 14 человек погибли в результате ударов молний. Продолжаются спасательные операции».

Проливные дожди вызывают наводнения и оползни по всему штату. В одном из горных городов разрушена важная дорога. Сейчас её восстанавливают. В городах затоплены дома и улицы. У людей пострадало имущество.

В одном из горных округов сошли 69 оползней, три из них – крупные. Продолжаются работы по расчистке. Также в округе в результате оползня погиб водитель автобуса.

В центральной части штата затопило сельхозугодья. В одном из прибрежных округов под водой оказались более 1400 гектаров полей.

Власти временно закрыли для туристов несколько горных районов.

Штат Тамилнад находится на юго-востоке Индии, у Бенгальского залива. Здесь сильные дожди идут с октября по декабрь во время северо-восточного муссона.

По данным Индийского метеорологического управления, в октябре в регионе выпало осадков почти на 60% больше, чем обычно.

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