Удары молний убили не менее 14 человек в индийском штате Тамилнад

Не менее 14 человек погибли от ударов молний в индийском штате Тамилнад. Об этом сообщил региональный..
Дата загрузки: 2026-10-27
Не менее 14 человек погибли от ударов молний в индийском штате Тамилнад. Об этом сообщил региональный министр по ликвидации последствий стихийных бедствий.
[К. А. Сенготтайян, министр штата Тамилнад]:
«Последние 8–9 дней в регионе не прекращаются муссонные дожди. 14 человек погибли в результате ударов молний. Продолжаются спасательные операции».
Проливные дожди вызывают наводнения и оползни по всему штату. В одном из горных городов разрушена важная дорога. Сейчас её восстанавливают. В городах затоплены дома и улицы. У людей пострадало имущество.
В одном из горных округов сошли 69 оползней, три из них – крупные. Продолжаются работы по расчистке. Также в округе в результате оползня погиб водитель автобуса.
В центральной части штата затопило сельхозугодья. В одном из прибрежных округов под водой оказались более 1400 гектаров полей.
Власти временно закрыли для туристов несколько горных районов.
Штат Тамилнад находится на юго-востоке Индии, у Бенгальского залива. Здесь сильные дожди идут с октября по декабрь во время северо-восточного муссона.
По данным Индийского метеорологического управления, в октябре в регионе выпало осадков почти на 60% больше, чем обычно.
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