Не менее 14 человек погибли от ударов молний в индийском штате Тамилнад. Об этом сообщил региональный..

Удары молний убили не менее 14 человек в индийском штате Тамилнад

Не менее 14 человек погибли от ударов молний в индийском штате Тамилнад. Об этом сообщил региональный министр по ликвидации последствий стихийных бедствий.

[К. А. Сенготтайян, министр штата Тамилнад]:

«Последние 8–9 дней в регионе не прекращаются муссонные дожди. 14 человек погибли в результате ударов молний. Продолжаются спасательные операции».

Проливные дожди вызывают наводнения и оползни по всему штату. В одном из горных городов разрушена важная дорога. Сейчас её восстанавливают. В городах затоплены дома и улицы. У людей пострадало имущество.

В одном из горных округов сошли 69 оползней, три из них – крупные. Продолжаются работы по расчистке. Также в округе в результате оползня погиб водитель автобуса.

В центральной части штата затопило сельхозугодья. В одном из прибрежных округов под водой оказались более 1400 гектаров полей.

Власти временно закрыли для туристов несколько горных районов.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Штат Тамилнад находится на юго-востоке Индии, у Бенгальского залива. Здесь сильные дожди идут с октября по декабрь во время северо-восточного муссона.

По данным Индийского метеорологического управления, в октябре в регионе выпало осадков почти на 60% больше, чем обычно.

Короткая ссылка на эту страницу: