На мотор-шоу в Париже разворачивается борьба за покупателей автомобилей класса «люкс». Немецкий Mercedes-Benz с более чем..

Электрификация роскоши на мотор-шоу в Париже

На мотор-шоу в Париже разворачивается борьба за покупателей автомобилей класса «люкс».

Немецкий Mercedes-Benz с более чем вековой историей представляет новую модель рядом со стендом китайского бренда Zeekr. Он появился всего пять лет назад, а сейчас демонстрирует премиальный кроссовер 9X, стремясь бросить вызов признанным европейским маркам.

Zeekr 9X – это подзаряжаемый гибрид. Мощность силовой установки в топовой версии превышает 1300 лошадиных сил, что ставит этот автомобиль в один ряд с самыми мощными роскошными внедорожниками в мире.

Тем временем Mercedes демонстрирует, как электропривод может сочетаться с динамическими характеристиками, свойственными спортивным моделям подразделения AMG.

Новое полностью электрическое четырёхдверное купе AMG GT оснащено тремя электродвигателями суммарной мощностью до 1169 лошадиных сил. Разгон до сотни занимает 2,4 секунды.

Компания также демонстрирует роскошные седаны S-класса и модели C-класса. Они тоже движутся по пути электрификации.

Однако динамические характеристики – лишь один из аспектов того, как меняется само понятие роскоши.

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Производители всё чаще конкурируют в таких областях, как тишина в салоне, комфорт для пассажиров, возможности индивидуализации и технологии, которые делают поездки менее утомительными.

[Джеймс Этвуд, замредактора издания Autocar]:

«В последние годы рынок автомобилей класса люкс развивается стремительно: появляется всё больше моделей премиум-сегмента, а специализированные компании стремятся занять свою нишу в этом сегменте. Даже Porsche сейчас задумывается о том, как повысить стоимость своих эксклюзивных топовых моделей, чтобы перевести их в категорию настоящей роскоши – туда, где покупатели ищут автомобиль, способный подчеркнуть их индивидуальность».

Традиционные европейские бренды также ищут способы сделать свои машины более самобытными.

Концепт Cuorerosso от Alfa Romeo – пример того, как может эволюционировать дизайн итальянских спорткаров: эффектный низкий кузов здесь сочетается с гибким цифровым интерьером.

Приборная панель автомобиля может трансформироваться: она способна переключаться между двумя отдельными шкалами приборов и единым центральным дисплеем, меняя отображаемую информацию в зависимости от стиля вождения.

На выставке в Париже также есть пространство для демонстрации моделей, которые входят в число самых эксклюзивных и дорогостоящих автомобилей в истории.

В их числе Bugatti Chiron, Ferrari 296 Speciale Piloti и Mercedes-Benz SLR McLaren.

Вместе они контрастируют с роскошными автомобилями, насыщенными цифровыми системами управления и электрическими технологиями, которые активно продвигаются на других стендах выставки.

91-й Парижский автосалон проходит в выставочном центре «Порт-де-Версаль» с 12 по 18 октября.

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