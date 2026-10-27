Трамп вновь предложил назвать Атлантический океан Американским

Дональд Трамп вернулся к идее переименования Атлантического океана. Об этом президент сказал, выступая перед сторонниками в..

Дональд Трамп вернулся к идее переименования Атлантического океана. Об этом президент сказал, выступая перед сторонниками в штате Миссисипи за неделю до промежуточных выборов в Конгресс.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Мы уже поменяли название (канадского) озера на озеро Америка. Так что у нас есть озеро и есть залив. Теперь нам нужны река и океан. Поэтому я думаю об Атлантическом океане: назовём его Американским океаном. Думаю, Европа будет в восторге. И знаете, что мне предложили – но я этого не сделаю, обещаю, – реку Миссисипи. Я не буду менять название Миссисипи. Не буду. Обещаю. Я не собираюсь его менять. Вот это было бы ужасно».

Ранее Трамп уже предлагал изменить название Атлантического океана. Однако тогда он допускал, что откажется от этой идеи, поскольку океан омывает берега многих стран.

В январе 2025 года Трамп распорядился использовать в США название Американский залив вместо Мексиканского. А в августе 2026-го он подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка для федеральных ведомств. Водоём находится на границе США и Канады. Канадский премьер Марк Карни заявил, что его страна сохранит прежнее название.

Тем временем, Трамп продолжает выступления на митингах в поддержку республиканцев перед выборами в Конгресс 3 ноября. На них он неоднократно заявлял, что состояние экономики поможет партии победить и сохранить большинство в обеих палатах.

Короткая ссылка на эту страницу: