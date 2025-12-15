Ганский эколог превращает пластиковые отходы в рождественские ёлки

Вот такая необычная рождественская ёлка появилась в Аккре – столице Ганы. Инсталляция высотой шесть метров создана..

Вот такая необычная рождественская ёлка появилась в Аккре – столице Ганы. Инсталляция высотой шесть метров создана из отходов. В целом ушло 1700 пластиковых бутылок.

Идея принадлежит местному экологу Макафуи Авуку.

[Макафуи Авуку, эколог]:

«Когда вижу, как ярко светится эта рождественская ёлка в темноте, это очень волнующе. Особенно когда мимо проходят люди, ведь она стоит на оживлённой улице».

Прохожие часто останавливаются у ёлки и фотографируются.

[София Антва, жительница Аккры]:

«Увидев это, я очень удивилась, поскольку раньше мне такое не встречалось. Даже не думала, что из бутылок можно сделать рождественскую ёлку, и чтобы она выглядела так».

Макафуи уже восемь лет собирает пластиковые отходы и превращает их в художественные инсталляции. Так хочет изменить отношение людей к загрязнению пластиком и рассказать, что в Гане количество отходов достигло критического уровня.

[Макафуи Авуку, эколог]:

«У меня астма и аллергия. Поэтому для меня важно забрать пластик у людей, которые его сжигают или просто выбрасывают».

В этом году эколог и 30 его помощников-волонтёров собрали четыре ёлки из пластиковых бутылок. На создание одной инсталляции уходит целый день.

