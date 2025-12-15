Ганский эколог превращает пластиковые отходы в рождественские ёлки

Вот такая необычная рождественская ёлка появилась в Аккре – столице Ганы. Инсталляция высотой шесть метров создана..
Дата загрузки: 2025-12-17
Вот такая необычная рождественская ёлка появилась в Аккре – столице Ганы. Инсталляция высотой шесть метров создана из отходов. В целом ушло 1700 пластиковых бутылок.
Идея принадлежит местному экологу Макафуи Авуку.
[Макафуи Авуку, эколог]:
«Когда вижу, как ярко светится эта рождественская ёлка в темноте, это очень волнующе. Особенно когда мимо проходят люди, ведь она стоит на оживлённой улице».
Прохожие часто останавливаются у ёлки и фотографируются.
[София Антва, жительница Аккры]:
«Увидев это, я очень удивилась, поскольку раньше мне такое не встречалось. Даже не думала, что из бутылок можно сделать рождественскую ёлку, и чтобы она выглядела так».
Макафуи уже восемь лет собирает пластиковые отходы и превращает их в художественные инсталляции. Так хочет изменить отношение людей к загрязнению пластиком и рассказать, что в Гане количество отходов достигло критического уровня.
[Макафуи Авуку, эколог]:
«У меня астма и аллергия. Поэтому для меня важно забрать пластик у людей, которые его сжигают или просто выбрасывают».
В этом году эколог и 30 его помощников-волонтёров собрали четыре ёлки из пластиковых бутылок. На создание одной инсталляции уходит целый день.
Короткая ссылка на эту страницу: