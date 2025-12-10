Старые автомобили получают вторую жизнь в Австралии. Школьники из Хобарта переделали пять повреждённых машин в сауны,..

Австралийские школьники превращают старые машины в бани и сауны

Старые автомобили получают вторую жизнь в Австралии. Школьники из Хобарта переделали пять повреждённых машин в сауны, бани и бассейны с подогревом.

Исходным материалом послужили Ford Falcon и Holden Commodore – эти две модели некогда были культовыми в Австралии и конкурировали друг с другом.

Проект по переделке автомобилей стал частью программы «Бассейны Вайнапуни».

[Бенджамин Пол, участник проекта]:

«Идея в том, чтобы представить купание как способ связи с природой и друг с другом».

В проекте участвовали подростки из числа коренных народов. Они вместе с наставниками переделывали машины девять месяцев.

[Уайетт Рейни, школьник]:

«Каждый должен был внести свой вклад, чтобы преобразовать эти автомобили».

[Брайли Кроссин, школьница]:

«Этот проект помог нам приобщиться к культуре, поняв возможности воды и то, как активно её использовали коренные народы».

Некоторым интересны и сами автомобили, вернее их устройство.

[Элла Даунхэм, школьница]:

«Я всегда чувствовала глубокую связь с автомобилями, поэтому мне кажется интересной возможность разбирать машины, в которых я выросла, и видеть процесс их трансформации, дающий им новую жизнь».

Публика сможет оценить творения школьников на специальной выставке.

