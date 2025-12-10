fb pixel
Телеканал NTD

Австралийские школьники превращают старые машины в бани и сауны

Австралийские школьники превращают старые машины в бани и сауны

Старые автомобили получают вторую жизнь в Австралии. Школьники из Хобарта переделали пять повреждённых машин в сауны,..

Дата загрузки: 2025-12-17

Австралийские школьники превращают старые машины в бани и сауны

Старые автомобили получают вторую жизнь в Австралии. Школьники из Хобарта переделали пять повреждённых машин в сауны, бани и бассейны с подогревом.

Исходным материалом послужили Ford Falcon и Holden Commodore – эти две модели некогда были культовыми в Австралии и конкурировали друг с другом.

Проект по переделке автомобилей стал частью программы «Бассейны Вайнапуни».

[Бенджамин Пол, участник проекта]:
«Идея в том, чтобы представить купание как способ связи с природой и друг с другом».

В проекте участвовали подростки из числа коренных народов. Они вместе с наставниками переделывали машины девять месяцев.

[Уайетт Рейни, школьник]:

«Каждый должен был внести свой вклад, чтобы преобразовать эти автомобили».

[Брайли Кроссин, школьница]:
«Этот проект помог нам приобщиться к культуре, поняв возможности воды и то, как активно её использовали коренные народы».

Некоторым интересны и сами автомобили, вернее их устройство.

[Элла Даунхэм, школьница]:
«Я всегда чувствовала глубокую связь с автомобилями, поэтому мне кажется интересной возможность разбирать машины, в которых я выросла, и видеть процесс их трансформации, дающий им новую жизнь».

Публика сможет оценить творения школьников на специальной выставке.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...