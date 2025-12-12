Традиция театра марионеток в Брюсселе и итальянская кухня вошли в список ЮНЕСКО

Список ЮНЕСКО пополнился новым перечнем. Двадцатая сессия Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия проходит в..
Список ЮНЕСКО пополнился новым перечнем. Двадцатая сессия Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия проходит в Дели в Индии.
Важный статус получила брюссельская традиция театра марионеток на стержнях. Её хранит семейный театр де Тун, расположенный в историческом центре столицы Бельгии. Кукольные спектакли проходят несколько раз в неделю.
Традиция театра марионеток на стержнях уходит корнями в эпоху Возрождения, когда существовали передвижные карнавальные театры.
Кукольные представления обрели большую популярность в XIX веке. Их в основном смотрели необразованные люди, которые не ходили в обычный театр или оперу.
[Николя Жиль, директор театра де Тун]:
«Именно поэтому в нашем репертуаре есть несколько опер, так что он уникальный. Он предназначен в основном для взрослых и представляет собой своего рода образовательный проект. Это способ сделать культуру доступной для всех. Это было очень характерно для брюссельских кукольных театров».
В список ЮНЕСКО также вошла итальянская кухня. Она включает множество блюд – от пасты и пиццы до ризотто и канноли. Новый статус приветствуют и владельцы ресторанов, и туристы.
[Мари, туристка из Швеции]:
«Конечно, это лучшая кухня в мире. И атмосфера в ресторанах, и еда идеальны».
Итальянскую кухню также считают социальной традицией, объединяющей семьи.
Статус всемирного культурного наследия получило и египетское блюдо кошари. Его готовят из риса, макарон и чечевицы. Приправляют томатно-уксусным соусом. Также могут добавлять хорошо прожаренный лук, сок чеснока и острые соусы.
[Адриано, турист из Италии]:
«Это на самом деле очень вкусно, просто фантастика. Это лучшее блюдо, которое я ел в Египте».
По одной из версий считается, что кошари появилось вследствие смешения итальянской и индийской кухонь. Это произошло в середине XIX века, когда Египет стал мультикультурным. Сначала он входил в состав Османской империи, а потом стал колонией Великобритании.
