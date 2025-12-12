Традиция театра марионеток в Брюсселе и итальянская кухня вошли в список ЮНЕСКО

Список ЮНЕСКО пополнился новым перечнем. Двадцатая сессия Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия проходит в Дели в Индии.

Важный статус получила брюссельская традиция театра марионеток на стержнях. Её хранит семейный театр де Тун, расположенный в историческом центре столицы Бельгии. Кукольные спектакли проходят несколько раз в неделю.

Традиция театра марионеток на стержнях уходит корнями в эпоху Возрождения, когда существовали передвижные карнавальные театры.

Кукольные представления обрели большую популярность в XIX веке. Их в основном смотрели необразованные люди, которые не ходили в обычный театр или оперу.

[Николя Жиль, директор театра де Тун]:

«Именно поэтому в нашем репертуаре есть несколько опер, так что он уникальный. Он предназначен в основном для взрослых и представляет собой своего рода образовательный проект. Это способ сделать культуру доступной для всех. Это было очень характерно для брюссельских кукольных театров».

В список ЮНЕСКО также вошла итальянская кухня. Она включает множество блюд – от пасты и пиццы до ризотто и канноли. Новый статус приветствуют и владельцы ресторанов, и туристы.

[Мари, туристка из Швеции]:

«Конечно, это лучшая кухня в мире. И атмосфера в ресторанах, и еда идеальны».

Итальянскую кухню также считают социальной традицией, объединяющей семьи.

Статус всемирного культурного наследия получило и египетское блюдо кошари. Его готовят из риса, макарон и чечевицы. Приправляют томатно-уксусным соусом. Также могут добавлять хорошо прожаренный лук, сок чеснока и острые соусы.

[Адриано, турист из Италии]:

«Это на самом деле очень вкусно, просто фантастика. Это лучшее блюдо, которое я ел в Египте».

По одной из версий считается, что кошари появилось вследствие смешения итальянской и индийской кухонь. Это произошло в середине XIX века, когда Египет стал мультикультурным. Сначала он входил в состав Османской империи, а потом стал колонией Великобритании.

