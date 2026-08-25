Новая Зеландия тоже планирует запрет соцсетей для детей младше 16 лет

Законопроект о запрете соцсетей для детей младше 16 лет представят в парламенте Новой Зеландии. Как сообщил..

Законопроект о запрете соцсетей для детей младше 16 лет представят в парламенте Новой Зеландии. Как сообщил премьер-министр страны Кристофер Лаксон, ответственность планируют возложить не на родителей, а на платформы социальных сетей.

[Кристофер Лаксон, премьер-министр Новой Зеландии]:

«Каждый наш третий подросток проводит пять и более часов в день в социальных сетях. И, если спросить самих молодых людей, почти 40 процентов скажут, что лучше бы социальных сетей никогда не было. Просто вдумайтесь: дети сами говорят нам, что соцсети причиняют им вред».

От платформ соцестей потребуют проверять возраст пользователей. Для этого могут использовать данные уже существующего аккаунта, удостоверение личности, цифровую идентификацию и оценку возраста по лицу. Нарушителям будут грозить крупные штрафы.

Впрочем, законопроект может не получить достаточной поддержки. Две из трёх партий в коалиционном правительстве Лаксона заявили, что не станут за него голосовать. Главный контраргумент – технически реализовать запрет без очень жёсткого контроля невозможно, а проверять возраст придётся и у взрослых пользователей.

Критики также опасаются, что нововведение может создать угрозу приватности частной жизни, правам человека и свободе слова.

При этом 7 ноября в Новой Зеландии пройдут парламентские выборы. До них законопроект принять не успеют.

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