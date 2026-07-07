а Всемирной неделе Ducati отпраздновали столетие итальянского бренда

Море красных Ducati заполнило паддок на Международном автодроме Мизано. Знаменитый итальянский бренд отмечает своё 100-летие. Тысячи поклонников легендарных мотоциклов вместе с заводскими гонщиками, чемпионами MotoGP и Superbike, а также руководителями компании празднуют это событие.

[Риккардо Пепи, поклонник Ducati из Италии]:

«Моя страсть к двухколёсной технике зародилась в детстве. Повзрослев, я увлёкся Ducati, стал ближе к этому бренду и останусь с ним навсегда».

Мероприятие проходит в рамках Всемирной недели Ducati. Гости праздника знакомятся с разными моделями мотоциклов и общаются со своими кумирами – мотогонщиками Кейси Стоунером и Фабио Ди Джаннантонио.

[Клаус Шюртц, поклонник Ducati из Германии]:

«Два слова: пылающее сердце. Иначе это событие просто не описать».

[Франк Вюльфрат, поклонник Ducati из Германии]:

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«Это особенное мероприятие благодаря самой трассе и единению с людей со всего мира. Все общаются, все дружелюбны, никакой суеты. Это непреходящая радость».

Часть богатой истории Ducati – выдающиеся спортивные достижения. Мотоциклы стали участвовать в соревнованиях в 50-х годах прошлого века. А в 99-м появилась гоночная команда Ducati Corse.

[Клаудио Доменикали, директор компании Ducati]:

«Мы шестикратные чемпионы мира среди конструкторов MotoGP и четырёхкратные чемпионы мира среди гонщиков. Мы можем похвастаться самым технологически продвинутым ассортиментом продукции за всю историю».

Поклонники итальянских мотоциклов называют себя «дукатиста».

[Клаудио Доменикали, директор компании Ducati]:

«Дукатиста – это тот, кто умеет делать выбор и наслаждается жизнью в полной мере. Это безмятежный человек, который стремится к лучшему, не только в мотоциклах, но и в жизни и впечатлениях».

Программа мероприятия очень насыщенная. Помимо встреч с мотогонщиками, проходят выступления каскадёров, показательные заезды и выставки. Гости также могут протестировать новейшие модели Ducati.

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