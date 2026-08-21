В Пекине отметили Циси – традицион ный китайский праздник влюблённых

Цветочный маникюр, праздничные сладости и традиционная музыка стали частью фестиваля Циси – древнего праздника, который называют китайским Днём святого Валентина. В Пекине и других городах прошли мероприятия, на которых гостям предлагали попробовать старинные ремёсла.

Такие мастер-классы связаны с историей самого праздника. Циси посвящён не только любви, но и мастерству. В древности в этот день девушки просили небеса о ловкости и умениях, а затем демонстрировали свои навыки в рукоделии, приготовлении еды и других занятиях.

В основе праздника лежит известная китайская легенда о двух влюблённых. Небесная ткачиха Чжинюй полюбила пастуха Нюлана. Небесный повелитель разгневался и разделил их Млечным путём.

Встретиться им разрешено только раз в год. По легенде, в этот день сороки образуют мост через Млечный путь, чтобы Чжинюй могла увидеться с Нюланом.

В пекинском храме Дунъюэ посетители готовили цяого – праздничные сладости из теста с начинкой. Также девушки могли окрасить ногти лепестками бальзамина.

Кроме того, гости могли попробовать себя в работе с традиционной парчой и в украшении изделий.

[Ван Ли, посетительница]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Мы узнали старинные стихи о Циси. Это хорошая возможность узнать что-то новое. А вот это напомнило мне, как наши мамы красили нам ногти, когда мы были маленькими».

Циси отмечают в седьмой день седьмого месяца по лунному календарю. В 2026 году праздник пришёлся на 19 августа.

Короткая ссылка на эту страницу: