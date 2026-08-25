Сирия надеется на развитие после её исключения из американского списка стран-спонсоров терроризма

США исключили Сирию из списка стран-спонсоров терроризма. Вашингтон отменил статус, который действовал с 1979 года. Решение..
Дата загрузки: 2026-08-26
США исключили Сирию из списка стран-спонсоров терроризма. Вашингтон отменил статус, который действовал с 1979 года. Решение вступило в силу после 45-дневного рассмотрения в Конгрессе.
Для Сирии это снимает ограничения на американскую помощь, оборонный экспорт и ряд финансовых операций.
[Асад аш-Шибани, министр иностранных дел Сирии]:
«Мы надеемся, что это также откроет для нас путь, улучшит экономическую ситуацию и поможет вновь подключить Сирию к мировой финансовой и экономической системе. Это также поможет увеличить инвестиции в Сирию и приток средств в страну».
После падения режима Башара аль-Асада в декабре 2024 года Вашингтон начал постепенно сокращать ограничения в отношении новой власти. В июле 2025 года США отменили всеобъемлющие санкции против Сирии, сохранив точечные ограничения в отношении ряда лиц и организаций.
Дамаск рассчитывает привлечь миллиарды долларов для восстановления страны после почти 14 лет войны.
Интерес к сирийскому рынку уже проявляют международные компании. В мае Mastercard объявила о подготовке инфраструктуры для международных карточных платежей в Сирии. Ранее сирийское Министерство финансов сообщало о переговорах с Bank of America.
Теперь в американском списке стран-спонсоров терроризма остаются Куба, Иран и Северная Корея.
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