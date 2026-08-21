Исполнение мечты: американка выращивает цветы во дворах соседей

Эти цветы посадила американка Мариса Мендер-Франклин из Мемфиса в штате Теннесси. А выращивает их во дворе..

Эти цветы посадила американка Мариса Мендер-Франклин из Мемфиса в штате Теннесси. А выращивает их во дворе соседей. Мечта о собственном саде у неё появилась пять лет назад, но земля в городе стоит дорого. Тогда Мариса разместила объявление в соцсети в местной группе.

[Мариса Мендер-Франклин, цветовод]:

«Я сделала небольшой пост со словами «Цветам нужен сад», и рассказала, что работаю учителем рисования в начальной школе. Я пообещала быть хорошим арендатором и спросила, есть ли у кого-нибудь необустроенный участок».

На объявление откликнулись 40 человек. Мариса осмотрела каждый участок и для начала выбрала четыре. Некоторые представляли собой зелёный газон, а некоторые просто заросли сорняками. Мариса привела всё в порядок и посадила сотни цветов.

[Мариса Мендер-Франклин, цветовод]:

«На этом участке мы выращиваем холодостойкие цветы, такие как тюльпаны и лютики садовые».

На других участках цветовод сажает подсолнухи, бархатцы, циннии и гомфрены. Они хорошо переносят жару.

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За аренду Мариса не платит, но владельцы участков могут срезать цветы в любом количестве и украшать букетами свои дома.

Три года назад Мариса открыла магазин. Продаёт там свои цветы и цветы местных фермеров, у которых нет торговых точек. Кроме того, она наняла на работу десять человек. Они помогают ухаживать за садами. В магазине также есть бесплатная коллекция семян овощей и полевых цветов.

В прошлом году Мариса вместе с сотрудниками своей компании оформила 44 цветочные композиции для свадеб, а также провела почти 60 мастер-классов. Сейчас у неё, помимо магазина, девять цветочных ферм.

В благодарность сообществу за помощь Мариса запустила программу «Цветы во благо» и дарит букеты местным организациям, школам и благотворительным фондам.

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