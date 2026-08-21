Пятнадцать львов и тигров из давно заброшенного зоопарка в Аргентине прибыли в заповедник в ЮАР. Теперь..

Спасённых львов и тигров перевезли из аргентинского зоопарка в заповедник в ЮАР

Пятнадцать львов и тигров из давно заброшенного зоопарка в Аргентине прибыли в заповедник в ЮАР. Теперь они смогут жить на просторных территориях и свободно передвигаться.

[Амир Халил, ветеринар из организации Four Paws]:

«Мы приехали в Аргентину, чтобы спасти этих кошек. Они жили в бывшем зоопарке, закрытом более пяти лет назад. Животные находились в очень плохом состоянии, у некоторых были проблемы со здоровьем. Их содержали в тесных клетках. В одной из них жили семь львов».

В целом в бывшем зоопарке в аргентинском городе Лухан жили более 60 хищных кошек. Их взяла под опеку зоозащитная организация Four Paws.

[Йозеф Пфабиган, глава организации Four Paws Global]:

«В течение последнего месяца мы их лечили и готовили к транспортировке. 30 животных мы вывезли из страны: 15 – в США, а 15 – сюда».

В заповедниках тиграм и львам обеспечат долгосрочный уход. Они будут получать правильное питание и ветеринарную помощь.

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Зоопарк в Лухане закрыли в 2020 году из-за нарушений. Животных там плохо кормили и содержали в условиях, где не хватало естественного освещения. Многие питомцы были больны, и их не лечили годами.

Зоозащитники также перевезли в заповедники в ЮАР и США спасённых медведей. Там они пройдут реабилитацию и будут получать постоянную ветеринарную помощь.

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