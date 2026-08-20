ООН критикует санкции США против руководителей Международного уголовного суда

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш серьёзно обеспокоен санкциями США в отношении руководителей Международного уголовного суда. Об этом заявил представитель ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в Нью-Йорке.

[Стефан Дюжаррик, представитель ООН]:

«Мы видели объявление США о введении санкций в отношении президента Международного уголовного суда Томоко Аканэ, а также старшего судебного юриста Абдулая Сейе. Я могу сказать, что генеральный секретарь выражает серьёзную обеспокоенность в связи с этими санкциями, а также уже существующими санкциями в отношении других сотрудников МУС».

О санкциях Вашингтон объявил 18 августа. Они предусматривают заморозку активов Аканэ и Сейе в американской юрисдикции и ограничивают их доступ к финансовой системе США.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен защищать американский суверенитет и граждан от преследования со стороны суда. Он назвал МУС политизированным и обвинил его в превышении полномочий.

МУС осудил решение Вашингтона и заявил, что подобные меры ставят под угрозу независимость международного правосудия. Санкции также вызвали критику со стороны Японии и Нидерландов.

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США обвиняют Международный уголовный суд в попытке привлечь к ответственности американских и израильских военнослужащих по делам о предполагаемых военных преступлениях в Афганистане, Ираке и секторе Газа. Особое раздражение Вашингтона вызвало решение суда выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.

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