Аргентина вышла в финал Чемпионата мира, обыграв Англию

Действующий чемпион, сборная Аргентины, обыграла Англию со счётом 2:1 и вышла в финал Чемпионата мира. На..

Действующий чемпион, сборная Аргентины, обыграла Англию со счётом 2:1 и вышла в финал Чемпионата мира. На 55-й минуте Энтони Гордон вывел сборную Англии вперед. Однако на 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял счёт, а на 92-й Лаутаро Мартинес забил победный гол. При этом обе голевые передачи на свой счёт записал Лионель Месси.

Сразу после финального свистка десятки тысяч болельщиков собрались у Обелиска в центре Буэнос-Айреса.

[Томас Бенхамин Лимач, болельщик сборной Аргентины]:

«Этот матч полностью был за нами. По-моему, Аргентина провела свою лучшую игру на всём Чемпионате мира, доминируя над командой, которая была гораздо сильнее тех, с кем мы встречались раньше».

Аргентина вышла в третий финал за последние четыре Чемпионата мира и сохранила шанс защитить титул.

[Франсиско Бауса, болельщик сборной Аргентины]:

«Это был тот самый матч. Я испытываю огромное счастье и благодарность. Три финала за четыре Чемпионата мира. Эта команда отдаёт всё, абсолютно всё, и я всегда горжусь тем, что я аргентинец».

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Тем временем в Лондоне болельщики тяжело переживали поражение своей команды.

[Стюарт Маркус, болельщик сборной Англии]:

«Разочарован. Но, если честно, Англия просто была недостаточно хороша. Это всё та же старая история. Я наблюдаю это уже много лет. Стараюсь не слишком радоваться и не слишком расстраиваться, но, конечно, я разочарован».

Поражение лишило Англию шанса сыграть в своём первом финале Чемпионата мира с 1966 года. Теперь команда поборется за бронзовый приз.

18 июля в Майами состоится матч за третье место между сборными Англии и Франции. А на следующий день в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, в финале встретятся сборные Аргентины и Испании.

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