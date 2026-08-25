Верховный суд США разрешил Дональду Трампу продвигать ограничения на голосование по почте в преддверии промежуточных выборов...

Верховный суд США вынес решение в пользу Трампа по вопросу ограничений на голосование по почте

Верховный суд США разрешил Дональду Трампу продвигать ограничения на голосование по почте в преддверии промежуточных выборов. Он приостановил действие судебного запрета, который блокировал соответствующий указ Дональда Трампа.

Согласно ему, Министерство внутренней безопасности должно было составить для каждого штата список граждан США, имеющих право голосовать. При этом почтовая служба могла бы доставлять бюллетени только этим избирателям.

В результате 23 штата, в основном управляемые демократами, и Вашингтон, округ Колумбия, обратились в суд. Они заявили, что президент не может сам устанавливать для штатов новые правила проведения федеральных выборов.

В итоге в июне суд заблокировал реализацию положений его указа.

Теперь же Верховный суд приостановил действие этого запрета, заявив, что иск подали слишком рано, и что истцы могут снова обратиться в суд в ближайшие месяцы по мере приближения промежуточных выборов.

Однако Верховный суд не отменил судебный запрет другого ключевого положения указа Трампа. Он требовал от Почтовой службы США ввести более строгие правила для голосования по почте.

Трамп обещает добиться отмены голосования по почте по всей стране до промежуточных выборов. Он давно говорит, что оно способствует фальсификациям.

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3 ноября в США пройдут выборы в Палату представителей и Сенат. От результата зависит, какая партия будет контролировать Конгресс. При этом почтовое голосование в США очень распространено. В 2024 году около 30% голосов было подано по почте.

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