На Кубу стало приезжать вдвое меньше туристов

Малолюдные улицы, почти пустые рестораны и отели – столица Кубы словно вымерла. С начала года поток..

Малолюдные улицы, почти пустые рестораны и отели – столица Кубы словно вымерла. С начала года поток туристов на карибский остров сократился вдвое. По данным властей, более 70% гостиничных номеров не заняты. А 25 000 человек в отрасли потеряли работу.

Ещё в 2020 году, во время пандемии, страна пережила полный коллапс в туристической сфере. Новый спад власти объясняют усилением санкций и энергетической блокады со стороны США.

Торговцы безуспешно пытаются продать товары, музыканты выступают на почти безлюдных улицах, а ретроавтомобили, которые пользовались популярностью у туристов, теперь простаивают возле отелей и туристических достопримечательностей.

[Хуан Луис Артега, владелец автомобиля]:

«Очень трудно содержать семью при таком спаде туризма. А в ситуации, когда цены стали очень высокими, трудно купить даже еду».

[Раудейлис Родригес, музыкант]:

«Для нас это удар. Всё происходит в очень трудное для страны время. Но я верю, что всё наладится, и туристы вернутся».

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Кризис сопровождается коллапсом в энергетической сфере. Из-за устаревшей и изношенной инфраструктуры на Кубе и раньше часто отключалось электричество. Теперь люди остаются без света на 20 часов в сутки и дольше. Также нарушено водоснабжение, а на улицах копятся горы мусора.

В таких условиях гостиничные сети были вынуждены свернуть деятельность. В их числе давние партнёры острова, такие как Meliá, Iberostar и Blue Diamond Resorts. Кроме того, многие авиакомпании отменили рейсы на остров, поскольку невозможно дозаправить самолёты.

По официальным данным, в первом полугодии Кубу посетило примерно 660 000 туристов. Это на 49% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда на остров прибыло более миллиона 360 тысяч туристов.

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