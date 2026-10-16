Капибары вернулись в зоопарк Сан-Франциско

В зоопарке Сан-Франциско появились две молодые капибары – брат и сестра. Эти крупнейшие в мире грызуны..

В зоопарке Сан-Франциско появились две молодые капибары – брат и сестра. Эти крупнейшие в мире грызуны прибыли из зоопарка Сакраменто. Им по четыре месяца. Сейчас они осваиваются в вольере «Пуэнте-аль-Сур», где также живут гигантский муравьед и гигантские черепахи.

[Меган Брубейкер, сотрудница зоопарка]:

«Мы очень рады их видеть. В последний раз капибары жили у нас около восьми лет назад».

Капибары родом из Центральной и Южной Америки. Их ещё называют водосвинками, поскольку они ведут полуводный образ жизни.

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У новых питомцев зоопарка оказались совершенно разные характеры. Самка смелее и активнее, а самец осторожен и нетороплив. Но оба издают забавные звуки.

[Уилла, гостья зоопарка]:

«Они такие коричневые, пушистые, совсем маленькие и очень милые». [Пируз, гость зоопарка]:

«У дочки есть несколько книжек про капибар. Истории довольно забавные. К тому же они такие милые! Мы подумали: раз уж они такие в книжках, то в жизни наверняка просто потрясающие. Вот мы и пришли. Уверен, дочка полюбит капибар». [Ааарон, гость зоопарка]:

«Честно говоря, я понятия не имел, кто такие капибары. Оказалось, я единственный этого не знал. У моей девушки в комнате есть плюшевая капибара – раньше я её просто не замечал. Пожалуй, мне стоит быть внимательнее. Но теперь, узнав, кто это, я очень рад – как будто стал чуточку лучше как человек».

Пока у капибар нет имён. Право их выбрать зоопарк выставит на аукцион. Деньги пойдут на благотворительность.

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