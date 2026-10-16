«Никогда не думал, что такое случится здесь»: жители Орегона скорбят после стрельбы в школе

Люди несут цветы и свечи к начальной школе Silver Rail в городе Бенд американского штата Орегон...
Дата загрузки: 2026-10-16
Люди несут цветы и свечи к начальной школе Silver Rail в городе Бенд американского штата Орегон. 15 октября здесь произошла стрельба, в результате которой погибли трое детей и учитель. Нападавшего также застрелили.
По данным полиции, вооружённый 16-летний подросток проник в здание, выстрелив в запертые двери школы. Он успел застрелить учителя, а также детей пяти, восьми и одиннадцати лет. Он также ранил ещё одного учителя и 11-летнего ученика. Они находятся в критическом состоянии в больнице.
Самого подростка застрелил вооружённый прохожий, который увидел, как тот стреляет в двери здания, и последовал за ним.
Местный житель Карлос вместе с близкими пришёл к школе, чтобы почтить память погибших. Он рассказывает, что, услышав сирены полицейских автомобилей, сразу стал звонить родственникам и знакомым, чтобы убедиться, что с ними всё в порядке.
[Карлос Кастельон, житель Бенда]:
«Никогда не думал, что такое может случится здесь. Здесь всегда было очень спокойно. Бенд всегда считался дружелюбным городом, где люди любят друг друга, заботятся друг о друге. Здесь такого просто не бывает».
Полиция продолжает расследование. Причины действий подростка пока неизвестны.
Предыдущий случай стрельбы произошёл в старшей школе Бенда 7 февраля 2014 года. Тогда семнадцатилетний ученик застрелился в учебном классе в присутствии других школьников. Никто кроме него не пострадал.
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