Пора на весы: в Лондонском зоопарке взвешивают питомцев

В Лондонском зоопарке началось ежегодное взвешивание питомцев. На весы встают все – от улиток до жирафов...

В Лондонском зоопарке началось ежегодное взвешивание питомцев. На весы встают все – от улиток до жирафов. Задача смотрителей – взвесить даже самых несговорчивых. Пингвинов подманивают рыбой, капибар – капустными листьями, а капуцинов – орехами.

[Дэн Симмондс, главный смотритель зоопарка]:

«Это маленькие хитрости: пингвинам дают много рыбы. А если речь об огромном верблюде, то всё сводится к технологиям. То есть прочные весы накрывают досками. Сегодня смотрители угощали верблюдов ветками ивы, чтобы заставить подойти к весам».

Самые лёгкие питомцы весят менее грамма – это улитки родом с архипелага Французская Полинезия. Самые тяжёлые – верблюды и жирафы. Они весят по 650 и 700 килограммов соответственно.

[Дэн Симмондс, главный смотритель зоопарка]:

«Если сегодня вы придёте в зоопарк, будет очень весело. Вы увидите, как взвешивают животных. Но за этим стоят наука, исследования и охрана природы. Например, знание о весе пингвинов здесь помогает нам проводить исследования в полевых условиях. Так мы понимаем, каким должен быть вес пингвина в дикой природе».

Вообще, смотрители взвешивают питомцев почти каждый день. Это позволяет следить за их здоровьем, развитием и вовремя определять, кто ждёт потомства. Ежегодное взвешивание – это уже более формальный процесс. Все сведения фиксируют и заносят в специальную базу данных. К ней имеют доступ все зоопарки мира.

Короткая ссылка на эту страницу: