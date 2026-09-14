Редкие белые львы появились в зоопарке Гватемалы

Пару годовалых белых львов представили в национальном зоопарке Ла-Аурора в Гватемале. На дебют самца и самки..

Пару годовалых белых львов представили в национальном зоопарке Ла-Аурора в Гватемале. На дебют самца и самки пришли посмотреть десятки посетителей.

Белый окрас этих животных связан с лейкизмом – генетической особенностью, при которой снижается пигментация шерсти. При этом глаза и некоторые другие участки тела сохраняют обычную окраску.

[Джусеф Цалги, ветеринар зоопарка Ла-Аурора]:

«Они прибыли из Южной Африки около четырёх месяцев назад. Для нас это большой успех, потому что процесс ввоза этого или любого другого животного довольно сложный из-за всех разрешений и административных вопросов. Мы очень рады, что теперь они в нашей стране».

Белые львы – это не отдельный подвид. Это цветовая вариация африканского льва. Международный союз охраны природы относит африканских львов к уязвимым видам. Их численность в дикой природе сокращается из-за потери среды обитания и незаконной торговли животными.

[Яхир Фернандес, турист из Коста-Рики]:

«В Коста-Рике все виды зоопарков запрещены законом, поэтому животных в неволе больше нет. Единственный способ увидеть таких животных – приехать в Гватемалу или другие страны».

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Львы прибыли в Гватемалу в рамках международной программы, которая помогает поддерживать генетически здоровые популяции животных в зоопарках.

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